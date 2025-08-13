 Diputados dio dictamen al proyecto para coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional
Diputados dio dictamen al proyecto para coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert (LLA), avanzó con la iniciativa que propone la distribución automática de los ATN a las provincias. El dictamen pasó con 27 firmas a favor y dos en minoría.

Hace 1 Hs

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable al proyecto que modifica la Ley 11.672 —permanente de Presupuesto— para establecer una nueva distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

La propuesta, que cuenta con media sanción del Senado, busca que estos fondos se repartan con las provincias siguiendo criterios similares a los de la coparticipación federal. El dictamen de mayoría obtuvo 27 firmas a favor y dos dictámenes de minoría.

Posiciones de los bloques

Durante el debate, el diputado Ariel Rauschenberger (UxP) remarcó: “Queremos una redistribución de los fondos del Tesoro Nacional; fondos que son de las provincias y no se están ejecutando”.

En tanto, desde el PRO, la diputada Laura Rodríguez Machado adelantó que no acompañarán el proyecto: “Se está discutiendo que una ley que genera los ATN se distribuya como la coparticipación, pero no vamos a acompañar”.

Por su parte, Juan Manuel López (Coalición Cívica) informó que presentarán dictamen propio, planteando que los fondos se distribuyan según los índices de coparticipación, pero que “en otras situaciones” sea el Congreso quien defina el destino, para evitar discrecionalidad.

El diputado Christian Castillo (Frente de Izquierda) propuso que la coparticipación de los ATN tenga asignación específica para salarios docentes, salud y otras áreas sociales, y confirmó que también presentarán dictamen de minoría.

En la misma línea, la diputada Danya Tavela (Democracia para Siempre) sostuvo: “Acompañamos este pedido y reclamo de los Gobernadores”.

Próximos pasos

La reunión se realizó en cumplimiento del emplazamiento aprobado en la sesión especial del 6 de agosto de 2025. Con el dictamen emitido, el proyecto queda en condiciones de ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se definirá si los ATN pasan a distribuirse de forma automática como los fondos coparticipables.

Temas Honorable Cámara de Diputados de la NaciónJosé Luis Espert
