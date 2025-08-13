Diputados dio dictamen al proyecto para coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional

Próximos pasos

La reunión se realizó en cumplimiento del emplazamiento aprobado en la sesión especial del 6 de agosto de 2025. Con el dictamen emitido, el proyecto queda en condiciones de ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se definirá si los ATN pasan a distribuirse de forma automática como los fondos coparticipables.