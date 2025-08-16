Juegos, sorteos y ferias: gran festejo del Día del Niño en el Palacio de los Deportes

El Día del Niño llega con sorpresas y encuentros multitudinarios para pasar con los más pequeños. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizó un festejo en el palacio de los Deportes: la Fiesta del Día de las Infancias. Allí, los más chicos podrán divertirse, jugar, ver shows y hasta recibir regalos.
El encuentro será en el predio del parque 9 de Julio este domingo 17 desde las 14 hasta las 18. Como parte de la organización, se harán ferias sobre ruedas, estarán los stands municipales, habrá espectáculos, muchos peloteros, juegos y grandes sorteos. Para el cierre, se regalará una moto eléctrica que se sorteará entre los asistentes al evento.
Día de las Infancias en el Palacio de los Deportes
A lo largo de toda la tarde habrá sorteos y shows para que los niños y los grandes puedan divertirse. La Municipalidad compartió el cronograma de una tarde llena de actividades para festejar. A las 14 el primer show será una presentación de magia con el Mago Enigma. El primer sorteo será a las 14.40.
A las 15, para los más pequeños, se presentará La Granja de Zenón y a las 15.20 habrá un nuevo sorteo del que todos podrán participar. A las 15.30, el tercer sorteo estará a cargo de los superhéroes y a las 16 habrá una nueva entrega de premios.
En la segunda mitad de la tarde se hará el Show de Sonic y Mario Bros –a las 16.15–. El cuarto sorteo será 15 minutos después, a las 16.30. A las 16.40 saldrán al escenario Plim Plim y sus amigos y a las 17 será el cierre de los espectáculos con una obra teatral de Intensamente. Por último, los mejores premios se entregarán en el sorteo de las 17.40.
Qué hacer en Tucumán el Día del Niño
Además del festejo del Día de las Infancias, habrá propuestas de dibujo, teatro y títeres para los niños y niñas en museos municipales este sábado y domingo.
- Casa Belgraniana (Bernabé Aráoz 681): se puede visitar todos los días, de lunes a domingos, de 8 a 18 h.
- Casa Museo de la Ciudad (Salta 532): abre al público de lunes a viernes, de 9 a 12.30 h y de 15 a 18.30 h; sábados de 9.30 a 13 h y de 16 a 19.30 h; y domingos de 16 a 19.30 h.
- El Museo de la Industria Azucarera – Casa Obispo Colombres (Parque 9 de Julio): atiende de martes a viernes, de 9 a 12.30 h y de 15 a 18.30 h; y sábados y domingos, de 9 a 13.30 h y de 14.30 a 18.30 h.
- El Museo Mercedes Sosa – Casa Natal (Calixto del Corro 344): el viernes 15 de agosto abrirá de 9.30 a 12.30 h y de 15 a 18 h. En tanto, el sábado 16 y domingo 17 se podrá visitar de 9 a 13 h y de 15 a 19 h.