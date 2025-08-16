Juegos, sorteos y ferias: gran festejo del Día del Niño en el Palacio de los Deportes

En la segunda mitad de la tarde se hará el Show de Sonic y Mario Bros –a las 16.15–. El cuarto sorteo será 15 minutos después, a las 16.30. A las 16.40 saldrán al escenario Plim Plim y sus amigos y a las 17 será el cierre de los espectáculos con una obra teatral de Intensamente. Por último, los mejores premios se entregarán en el sorteo de las 17.40.