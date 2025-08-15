 ¿Día del Niño en el parque o en casa? El clima en Tucumán el domingo 17 de agosto
¿Día del Niño en el parque o en casa? El clima en Tucumán el domingo 17 de agosto

De las condiciones meteorológicas de este fin de semana dependerán los festejos de cientos de tucumanos.

Hace 1 Hs

La mañana de este viernes despertó inquietudes entre quienes esperaban pasar el Día del Niño al aire libre. Cientos de festejos en toda la provincia están en revisión por las lloviznas de esta mañana. Sin embargo, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional dio esperanzas para los festejos del domingo.

Después de una semana de días cálidos, este jueves y viernes hubo un marcado descenso de temperaturas. El último día de la semana empezó con lloviznas en gran parte de la provincia, pero se espera que cesen antes del mediodía. Por la tarde y la noche, el cielo estará mayormente nublado, con probabilidades de precipitación bajas, entre 0 y 10%. La temperatura máxima alcanzará apenas los 16 °C.

El sábado se espera que la temperatura remonte, con momentos de mayor o menor nubosidad, pero con bajas a nulas probabilidades de precipitaciones. La temperatura mínima se ubicará en los 10 °C durante la madrugada y primeras horas de la mañana, pero por la tarde ascenderá a 20 °C. Por la noche no refrescará demasiado y se posicionará en los 16 °C.

Cómo estará el clima el Día del Niño

El domingo la amplitud térmica tendrá una mínima variación respecto a la del sábado. El termómetro marcará solo un grado más y uno menos en ambas direcciones, con una mínima de 9 °C por la madrugada y la mañana y una máxima de 21 °C por la tarde. Hacia la noche, descenderá algunos grados, pero no lo suficiente como para tener momentos de frío considerable.

Las probabilidades de precipitaciones durante el Día del Niño se mantendrán nulas, por lo que, pese a que el día irá de mayor a parcialmente nublado, no se prevén lluvias. Sí, en cambio, vientos leves con velocidades de 13 a 22 kilómetros por hora, con dirección predominante del norte.

Semana cálida en Tucumán

Septiembre se acerca y, con él, el clima primaveral empieza a instalarse. El florecimiento de algunos árboles ya indicaron que no se esperan fríos demasiado intensos. A partir del lunes habrá un nuevo ascenso de temperatura. Hasta el jueves, por lo menos, no habrá mínimas que bajen de los 10 °C, ni máximas que bajen de los 22 °C.

El día más cálido de la próxima semana está previsto para el jueves, con una temperatura mínima de 12 °C, una máxima que tocará techo en los 25 °C y un cielo totalmente despejado. Solo para el martes se esperan algunos chaparrones durante la madrugada y la mañana. Los demás días de la semana tendrán algo de nubosidad.

