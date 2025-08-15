¿Día del Niño en el parque o en casa? El clima en Tucumán el domingo 17 de agosto

Cómo estará el clima el Día del Niño

El domingo la amplitud térmica tendrá una mínima variación respecto a la del sábado. El termómetro marcará solo un grado más y uno menos en ambas direcciones, con una mínima de 9 °C por la madrugada y la mañana y una máxima de 21 °C por la tarde. Hacia la noche, descenderá algunos grados, pero no lo suficiente como para tener momentos de frío considerable.