 ¿Vas a ver a Los Pumas en Córdoba? Guía práctica para los tucumanos que asistirán al duelo con los All Blacks
¿Vas a ver a Los Pumas en Córdoba? Guía práctica para los tucumanos que asistirán al duelo con los All Blacks

Argentina y Nueva Zelanda se miden en el Kempes, a las 18.10, en la primera fecha del Rugby Championship.

Este sábado, los tucumanos prometen copar Córdoba para alentar a Los Pumas en el histórico duelo frente a Nueva Zelanda,  en el debut del Rugby Championship. El encuentro se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes, desde las 18.10. Para que los fanáticos tengan todo bajo control, LA GACETA elaboró una guía práctica con los principales detalles del viaje.

Historial y contexto
Los Pumas y los All Blacks ya se enfrentaron 16 veces en Argentina, con un balance de 15 derrotas y un empate (21-21 en 1985 en Ferro). Varias veces los argentinos estuvieron cerca de lograr el triunfo, pero errores en el último minuto o jugadas desafortunadas los dejaron con las manos vacías. Desde knock-ons cerca del ingoal hasta mauls que cruzaron la línea sin concretarse, la historia reciente está llena de momentos que podrían haber cambiado el resultado.

Traslado a Córdoba

Auto particular: La opción más conveniente económicamente si viajan varias personas. Recorrer los 600 kilómetros ida y vuelta demandaría unos $130.000 en combustible para un vehículo promedio, permitiendo trasladar entre cuatro y cinco pasajeros.

Estadía en Córdoba: Los viajeros probablemente se queden una o dos noches. El costo de los hoteles varía ampliamente: los más económicos parten de $77.000, mientras que los más lujosos superan los $450.000, según plataformas especializadas. En la mayoría de los casos, el check-in es a las 15 y el check-out a las 10.

Entradas al partido: Con las populares agotadas, sólo quedan plateas disponibles. Los tickets más económicos ya fueron vendidos. Actualmente, las plateas Gasparini cuestan $90.000 y las tribunas Ardiles alcanzan los $180.000. La compra se realiza por www.ticketek.com.ar.

Uber y gastronomía: Tanto la comida como el transporte en Córdoba suelen ser más caros que en Tucumán. Un almuerzo o cena estándar arranca en $18.000, mientras que un viaje en Uber desde la Plaza San Martín hasta el Kempes puede costar alrededor de $10.000, dependiendo de la demanda.

