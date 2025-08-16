El show del "Pity" Álvarez y una condena pendiente: ¿cuál es la situación procesal del cantante?

En este nuevo contexto, y quizás a partir del anuncio que el músico hizo sobre su regreso a los escenarios (el último show había sido el 29 de octubre de 2016 en Tandil, casi una década atrás), el juzgado que lleva adelante la causa volvió a solicitar esa evaluación y ahora se aguardan estudios y peritajes. Debido a su conducta poco conflictiva, el "Pity" comenzó a recibir nuevas autorizaciones, entre ellas subirse al escenario este viernes cinco de diciembre, lo que podría reabrir también sus asuntos legales pendientes.