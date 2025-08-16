El show del "Pity" Álvarez y una condena pendiente: ¿cuál es la situación procesal del cantante?

El anuncio de un recital del Pity Álvarez se produjo en medio de un enigmático panorama sobre la condición legal del artista que en 2018 había sido condenado por homicidio agravado, una causa que pareciera latente entre los preparativos para el show en Vélez Sarsfield el cinco de diciembre de este año. El cantante vuelve a los escenarios tras presentaciones frustradas y una situación procesal que supone demasiadas inquietudes.
Pocos habrían advertido que el Pity Álvarez anunciaría un nuevo show el próximo cinco de diciembre. En medio de una causa judicial sin resolver, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados se llevó las reacciones de asombro de todo el rock nacional que no esperaba el regreso del cantante en medio de una compleja situación legal.
Una posibilidad de condena
El músico fue imputado por homicidio agravado con arma de fuego de portación ilegítima debido al presunto asesiato de su vecino Cristiann Maximiliano Díaz en 2018, en el barrio porteño Cardenal Samoré y en circunstancias que la justicia aún está investigando.
El periodista Martín Candalaft explicó en el programa Diario De Mariana que la Justicia está considerando la "insólita" situación" y evalúa reabrir el juicio con el argumento de que si el músico cuenta con la capacidad mental para organizar y presentarse en un recital, también debería tener las facultades para afrontar un juicio oral.
¿Qué pasó con la situación legal del “Pity”?
El proceso penal del Pity Álvarez fue suspendido en 2023, "hasta que el imputado se encuentre en condiciones psíquicas de afrontar el juicio" porque algunos peritajes sobre el estado cognitivo del exlíder de las bandas Viejas Locas e Intoxicados no habían arrojado resultados auspiciosos, detallaron desde Página/12. Desde entonces que el evento se mantiene postergado y no hubo anuncios de una nueva fecha.
Previo a la decisión de la justicia de posponer en el juicio, el "Pity" habría atravesado todo tipo de condiciones legales y médicas, que oscilaron entre las disposiciones del Régimen Prisma, un programa para detenidos con problemas psiquiátricos y adicciones del penal de Ezeiza en 2012; la prisión domiciliaria en julio de 2022, y más tarde la libertad condicional.
Para ese momento, una fuente cercana le explicó al medio citado que el "Pity" "acataba todas las normas de conducta y se comunicaba con el poder judicial siempre que era necesario, además de tener un trato muy ameno en las distintas visitas que recibía por la causa: incluso varios funcionarios indicaban que Pity era adorable". Más cerca en el tiempo, otra fuente revela que los tratamientos tuvieron resultados dispares, aunque "las salidas recreativas que le fueron concediendo las realizó sin problemas".
Autorizaciones y una posible reanudación de la causa
Cada una cierta cantidad de meses (que oscila entre los tres y cuatro) el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 29 de Capital Federal que se encarga del caso, solicita informes al Cuerpo Médico Forense para que determine si la situación de Álvarez se modificó y, por lo tanto, puede estar en juicio, entender lo que pasa y declarar y comprender un eventual fallo a favor o en contra.
En este nuevo contexto, y quizás a partir del anuncio que el músico hizo sobre su regreso a los escenarios (el último show había sido el 29 de octubre de 2016 en Tandil, casi una década atrás), el juzgado que lleva adelante la causa volvió a solicitar esa evaluación y ahora se aguardan estudios y peritajes. Debido a su conducta poco conflictiva, el "Pity" comenzó a recibir nuevas autorizaciones, entre ellas subirse al escenario este viernes cinco de diciembre, lo que podría reabrir también sus asuntos legales pendientes.