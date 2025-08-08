Muchos fanáticos lo estaban esperando y finalmente sucedió. Pity Álvarez confirmó su regreso a la música y lo hará con un show en un estadio. El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, que también tuvo una etapa como solista, presentará su nuevo trabajo discográfico "Basado en hechos reales", que está en proceso de grabación, según adelantó.
El músico, que en 2018 quedó detenido acusado de asesinar a su vecino en Villa Lugano y de pasar por una clínica de rehabilitación, confirmó su vuelta a la música a través de Instagram. El anunció comenzó así: "Quiero decirles que por primera vez tenemos nuestro canal de Instagram, por acá vamos a dar todas las noticias oficiales. Segundo, quiero agradecerles a todos los que tienen páginas de nosotros -en referencia a Intoxicados y Viejas Locas- y tengo dos noticias muy lindas para dar".
Pity Álvarez anunció su regreso a los escenarios: ¿cuándo y dónde será su show?
"Tengo dos noticias muy lindas para darles. La primera es que el 5 de diciembre nos vamos a presentar en el estadio de Vélez, y la otra es que antes de eso vamos a grabar un tema para todos ustedes", anunció el músico en un video publicado en la madrugada de este viernes en su nueva cuenta de Instagram, que superó los 35 mil seguidores en pocas horas.
Todavía no se sabe si el show de Álvarez en Vélez será como solista o junto a sus emblemáticas bandas: Intoxicados o Viejas Locas. Lo que si está confirmado es que está preparando nuevos temas para su reencuentro con el público. "Por ahora les cuento esto y muchas gracias por el aguante", dijo al final del video.
El día que Pity Álvarez casi desata una tragedia en Tucumán
Hace siete años, un episodio inesperado protagonizado por Pity Álvarez puso en alerta a Tucumán. El músico tenía programado un show el 7 de abril de 2018 en el club Argentinos del Norte pero todo terminó en un completo caos. El músico llegó ocho horas más tarde de lo previsto y el público, enfurecido por la demora, prendió fuego la torre de sonido y destruyó consolas, también saqueó los stands.
Estaba previsto que Pity llegara a Tucumán dos días antes de la presentación para ver la puesta en escena pero nunca apareció. No tomó el avión que lo trasladaba al norte del país y decidió quedarse en su casa, en villa Lugano, donde 96 días después (en julio) fue acusado de asesinar a Cristian Maximiliano Díaz durante una discusión.
El día del show, Pity tenía previsto un vuelo a Tucumán a las 7 de la mañana, pero no se presentó en Aeroparque. Le reprogramaron otro vuelo para las 5 de la tarde, pero tampoco lo tomó. Mientras tanto, la banda realizó la prueba de sonido sin su presencia. Luis Salinas, productor del espectáculo, viajó a Buenos Aires para buscarlo, pero el cantante se negó a salir de su casa y no quiso dialogar.
Finalmente, el músico abordó un avión privado y, ya en pleno vuelo a las 2 de la madrugada, se dirigió hacia Tucumán. Llegó a Argentinos del Norte a las 4:30 y salió al escenario a las 5, aunque solo fue recibido con insultos. Su retraso provocó además una serie de actos vandálicos: el público prendió fuego un stand de remeras y la torre de sonido, subió al escenario y dañó el equipo técnico.