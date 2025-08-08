Pity Álvarez anunció su regreso a los escenarios: ¿cuándo y dónde será su show?

El músico, que en 2018 quedó detenido acusado de asesinar a su vecino en Villa Lugano y de pasar por una clínica de rehabilitación, confirmó su vuelta a la música a través de Instagram. El anunció comenzó así: "Quiero decirles que por primera vez tenemos nuestro canal de Instagram, por acá vamos a dar todas las noticias oficiales. Segundo, quiero agradecerles a todos los que tienen páginas de nosotros -en referencia a Intoxicados y Viejas Locas- y tengo dos noticias muy lindas para dar".