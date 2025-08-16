 Por el Día del Niño, en Tucumán los más pequeños podrán viajar gratis en colectivo
Por el Día del Niño, en Tucumán los más pequeños podrán viajar gratis en colectivo

No pagarán el boleto los menores de 12 años, de 10 a 18, en todas las líneas urbanas e interurbanas de la provincia.

VIAJAR EN ÓMNIBUS.
Hace 4 Hs

Las familias tucumanas contarán con un beneficio especial para celebrar el Día del Niño: los colectivos de todas las líneas de la provincia permitirán viajar de manera gratuita a los chicos y chicas de hasta 12 años, en el horario de 9 a 18.

La medida fue confirmada por Jorge Berreta, vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT).

“Como lo hacemos habitualmente, el domingo Día del Niño todas las líneas de Tucumán van a llevar a los chicos hasta 12 años, de 9 a 18 horas, de forma gratuita. Esto es para que el costo del niño no sea problema y es un pequeño granito de arena que aportamos”, señaló el dirigente.

