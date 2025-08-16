“En el barro”: María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a la sensual escena del beso

“¡No, no, no! Verme vestida así. ¡Dios mío, no!”, soltó Becerra escandalizada ante su vestimenta con una micro remera de red y los pezones tapados con cintas de colores. Zenere, en cambio, apreció su look para la pantalla: “¿Sabés que extraño mi pelo rojo?”. En la escena, ambas juegan sensualmente y se acercan poco a poco, hasta que llega el beso. "¡Tomá para vos, televidente!", exclama entre risas y con un gesto abrupto la intérprete de Marina. Pero ahí tienen pareceres distintos. “Es un besito igual, ¡está bien!”, dice para calmar las aguas. María, en cambio, suelta todo su escándalo abriendo la boca y tapándose el rostro: “¡No! ¡Es fuertísimo!”.