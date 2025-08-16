“En el barro”: María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a la sensual escena del beso

Este jueves Netflix estrenó “En el barro”, la serie spin off de “El Marginal” que ya se convirtió en una de las favoritas en Argentina. Con el protagónico de Valentina Zenere y Ana Garibaldi y los debuts actorales de figuras como Alejandra “Locomotora” Oliveras y María Becerra, los capítulos ya dieron de qué hablar. Es que además de ser una serie con situaciones polémicas y cargadas de violencia, está catalogada para mayores de 16 años.
Este viernes, @chenetflix, la cuenta argentina de la plataforma de streaming, publicó un divertido video. En el reel, Zenere y Becerra vieron por primera vez una de las escenas que más escándalo causó: la transmisión online en la que, en un juego sensual, se besan apasionadamente.
“La escena del chape” de María Becerra y Valentina Zenere
La producción de Netflix puso a disposición de las actrices el pequeño recorte en que se besan. Automáticamente al agarrar la tablet en la que lo reprodujeron, Becerra lo reconoció: “¡Esta es la escena del chape!”, soltó liviana y jocosa. Aunque las reacciones se filmaron por separado, el resultado de la unión fue una joya que los espectadores pudieron apreciar.
En la serie, Marina –el personaje de Zenere– acaba de ingresar al penal acusada de asesinar a su novio. Cleo –el personaje de Becerra–, en cambio, lleva ya un tiempo en La Quebrada. Es una chica de barrio, está instalada, tiene un trabajo y un grupo que la defiende. Quedó presa por asociación ilícita y afuera tiene un hijo al cual proteger. Juntas, deberán hacer un streaming sensual para recaudar fondos para el pabellón al cual pertenecen.
“¡No, no, no! Verme vestida así. ¡Dios mío, no!”, soltó Becerra escandalizada ante su vestimenta con una micro remera de red y los pezones tapados con cintas de colores. Zenere, en cambio, apreció su look para la pantalla: “¿Sabés que extraño mi pelo rojo?”. En la escena, ambas juegan sensualmente y se acercan poco a poco, hasta que llega el beso. "¡Tomá para vos, televidente!", exclama entre risas y con un gesto abrupto la intérprete de Marina. Pero ahí tienen pareceres distintos. “Es un besito igual, ¡está bien!”, dice para calmar las aguas. María, en cambio, suelta todo su escándalo abriendo la boca y tapándose el rostro: “¡No! ¡Es fuertísimo!”.
Cómo fue grabar el beso de “En el barro”
Después, ambas reflexionan. La cantante cuenta que estar en el momento interpretándolo se asume con mucho más profesionalismo, pero reconoce que verse la asombra. “Me encanta el resultado final de la escena y de toda la serie, la verdad”, dice por su parte la ex chica Disney.
Para suerte de las compañeras de serie, el beso no fue un problema. Incluso trabajaron con una profesional que coreografió el paso a paso del encuentro. “No me sentí rara, ni incómoda en ningún momento”, destaca la “Nena de Argentina”. “Siempre está la coach de intimidad que nos ayuda con absolutamente todo. Teníamos claro por dónde ir”, relata Zenere y cierra: “está bueno charlar, pero una vez que tenés todo pactado, tenés que dejar que fluya”.
Ambas coinciden en que la escena logró un buen resultado y que quienes aún no hayan empezado “En el barro” deben correr a hacerlo. La serie está disponible en Netflix y tiene ocho capítulos de menos de una hora de duración cada uno.