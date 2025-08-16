 “En el barro”: María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a la sensual escena del beso
Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

“En el barro”: María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a la sensual escena del beso

Desde antes del estreno de la serie, la escena del beso ya había generado expectativa.

Hace 3 Hs

Este jueves Netflix estrenó “En el barro”, la serie spin off de “El Marginal” que ya se convirtió en una de las favoritas en Argentina. Con el protagónico de Valentina Zenere y Ana Garibaldi y los debuts actorales de figuras como Alejandra “Locomotora” Oliveras y María Becerra, los capítulos ya dieron de qué hablar. Es que además de ser una serie con situaciones polémicas y cargadas de violencia, está catalogada para mayores de 16 años.

La conmovedora reflexión que dejó la “Locomotora” Oliveras antes de morir sobre su personaje en “En el barro”

La conmovedora reflexión que dejó la “Locomotora” Oliveras antes de morir sobre su personaje en “En el barro”

Este viernes, @chenetflix, la cuenta argentina de la plataforma de streaming, publicó un divertido video. En el reel, Zenere y Becerra vieron por primera vez una de las escenas que más escándalo causó: la transmisión online en la que, en un juego sensual, se besan apasionadamente.

“La escena del chape” de María Becerra y Valentina Zenere

La producción de Netflix puso a disposición de las actrices el pequeño recorte en que se besan. Automáticamente al agarrar la tablet en la que lo reprodujeron, Becerra lo reconoció: “¡Esta es la escena del chape!”, soltó liviana y jocosa. Aunque las reacciones se filmaron por separado, el resultado de la unión fue una joya que los espectadores pudieron apreciar.

En la serie, Marina –el personaje de Zenere– acaba de ingresar al penal acusada de asesinar a su novio. Cleo –el personaje de Becerra–, en cambio, lleva ya un tiempo en La Quebrada. Es una chica de barrio, está instalada, tiene un trabajo y un grupo que la defiende. Quedó presa por asociación ilícita y afuera tiene un hijo al cual proteger. Juntas, deberán hacer un streaming sensual para recaudar fondos para el pabellón al cual pertenecen.

“¡No, no, no! Verme vestida así. ¡Dios mío, no!”, soltó Becerra escandalizada ante su vestimenta con una micro remera de red y los pezones tapados con cintas de colores. Zenere, en cambio, apreció su look para la pantalla: “¿Sabés que extraño mi pelo rojo?”. En la escena, ambas juegan sensualmente y se acercan poco a poco, hasta que llega el beso. "¡Tomá para vos, televidente!", exclama entre risas y con un gesto abrupto la intérprete de Marina. Pero ahí tienen pareceres distintos. “Es un besito igual, ¡está bien!”, dice para calmar las aguas. María, en cambio, suelta todo su escándalo abriendo la boca y tapándose el rostro: “¡No! ¡Es fuertísimo!”.

Cómo fue grabar el beso de “En el barro”

Después, ambas reflexionan. La cantante cuenta que estar en el momento interpretándolo se asume con mucho más profesionalismo, pero reconoce que verse la asombra. “Me encanta el resultado final de la escena y de toda la serie, la verdad”, dice por su parte la ex chica Disney.

Para suerte de las compañeras de serie, el beso no fue un problema. Incluso trabajaron con una profesional que coreografió el paso a paso del encuentro. “No me sentí rara, ni incómoda en ningún momento”, destaca la “Nena de Argentina”. “Siempre está la coach de intimidad que nos ayuda con absolutamente todo. Teníamos claro por dónde ir”, relata Zenere y cierra: “está bueno charlar, pero una vez que tenés todo pactado, tenés que dejar que fluya”.

Ambas coinciden en que la escena logró un buen resultado y que quienes aún no hayan empezado “En el barro” deben correr a hacerlo. La serie está disponible en Netflix y tiene ocho capítulos de menos de una hora de duración cada uno.

Temas NetflixMaría Becerra
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“En el barro”: el homenaje de Netflix a la memoria de Alejandra “Locomotora” Oliveras

“En el barro”: el homenaje de Netflix a la memoria de Alejandra “Locomotora” Oliveras

Dónde ver “En el barro”: la serie con el debut actoral de María Becerra

Dónde ver “En el barro”: la serie con el debut actoral de María Becerra

La miniserie prohibida de Netflix que solo los adultos pueden ver y está basada en hechos reales

La miniserie prohibida de Netflix que solo los adultos pueden ver y está basada en hechos reales

La conmovedora reflexión que dejó la “Locomotora” Oliveras antes de morir sobre su personaje en “En el barro”

La conmovedora reflexión que dejó la “Locomotora” Oliveras antes de morir sobre su personaje en “En el barro”

¿Qué sucede cuando la fidelidad se pone a prueba? La miniserie subida de tono que arrasa en Netflix

¿Qué sucede cuando la fidelidad se pone a prueba? La miniserie subida de tono que arrasa en Netflix

Lo más popular
Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico
1

Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”
2

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”

Ella baila sola
3

Ella baila sola

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile
4

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile

Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño
5

Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño

Las 5 claves de la semana: se recalienta la campaña, entre denuncias y testimoniales
6

Las 5 claves de la semana: se recalienta la campaña, entre denuncias y testimoniales

Más Noticias
Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Comentarios