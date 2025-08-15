 La conmovedora reflexión que dejó la “Locomotora” Oliveras antes de morir sobre su personaje en “En el barro”
La conmovedora reflexión que dejó la "Locomotora" Oliveras antes de morir sobre su personaje en "En el barro"

La campeona mundial no deja de sorprender por sus mensajes profundos y de cuidado.

Hace 1 Hs

Este jueves por la madrugada, Netflixestrenó una de las producciones argentinas más esperadas. Dos apariciones llamaron particularmente la atención por ser debuts actorales: la de María Becerra y la de Alejandra “Locomotora” Oliveras. Con gran emoción, los espectadores de "En el barro" pudieron ver el homenaje a la boxeadora fallecida desde el primer capítulo.

Dónde ver "En el barro": la serie con el debut actoral de María Becerra

Dónde ver “En el barro”: la serie con el debut actoral de María Becerra

“En el barro” se estrenó esta semana como un spin off de “El marginal”, la serie que cautivó a miles de espectadores. La nueva apuesta de Netflix muestra un contexto similar al anterior, pero con un giro en la perspectiva. Los capítulos cuentan las historias de mujeres en un penal de Buenos Aires, desde el momento en que un ataque a un patrullero hace peligrar su vida.

Aunque por el trágico desenlace a raíz de su accidente cerebrovascular Oliveras no llegó a verse en la pantalla chica, se encargó antes de dejar un poderoso mensaje sentando las bases de sus propios límites.

“Rocky”, el personaje de la “Locomotora” Oliveras en “En el barro”

El entorno es hostil. Las reclusas pelean, amenazan, marcan territorio e intentan imponer sus intereses. En medio aparece Rocky, un personaje secundario interpretado por Alejandra Oliveras, que guarda buena parte de lo que ella misma fue. El año pasado, mientras se preparaba la serie, la boxeadora contó en el programa de Juana Viale sobre qué iba su nuevo trabajo. Entonces, dejó una conmovedora reflexión que tuvo la integridad y la coherencia como referente.

Aunque el primer capítulo no explicita la historia de Rocky, Oliveras anticipó un poco de su historia. “Me llaman Rocky. Yo maté haciendo justicia”, contó en la mesa de la conductora hace casi un año. En “En el barro”, el personaje maneja los códigos a flor de piel, arraigados e impresos como si siempre hubieran sido propios, y es una especie de cuidadora, como si se tratara de la seguridad personal de otra de las reclusas.

“Estoy en la cárcel hace muchos años. No soy chorra, ni narco. Actúo en defensa propia. Maté a un hombre, a mi marido, pero como un acto de justicia”, relató en aquel momento. El anticipo de la nueva actriz llevó a que las audiencias hicieran automáticamente un nexo con la verdadera historia de Oliveras. Es que de joven pasó años en un contexto de violencia, al lado de un hombre que la golpeaba.

La propuesta estuvo lo suficientemente alineada con sus convicciones, que siempre defendió a capa y espada. “Si me hubieran dicho: ‘Vos sos narco’... yo no puedo actuar de narco, no puedo actuar de chorra. Pero sí de asesina, por el motivo que yo maté (en la serie)”, reflexionó y adelantó que mató a su marido en la ficción a golpes. “Cuando vean la serie me van a entender”, cerró.

