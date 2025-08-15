La conmovedora reflexión que dejó la “Locomotora” Oliveras antes de morir sobre su personaje en “En el barro”

“Estoy en la cárcel hace muchos años. No soy chorra, ni narco. Actúo en defensa propia. Maté a un hombre, a mi marido, pero como un acto de justicia”, relató en aquel momento. El anticipo de la nueva actriz llevó a que las audiencias hicieran automáticamente un nexo con la verdadera historia de Oliveras. Es que de joven pasó años en un contexto de violencia, al lado de un hombre que la golpeaba.