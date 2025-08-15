 “En el barro”: el homenaje de Netflix a la memoria de Alejandra “Locomotora” Oliveras
“En el barro”: el homenaje de Netflix a la memoria de Alejandra “Locomotora” Oliveras

La boxeadora murió poco menos de un mes antes del estreno de la primera serie en la que participó.

Hace 1 Hs

Aunque era una campeona del mundo, su carrera actoral apenas empezaba. Este jueves, el mundo pudo conocer la faceta más artística de Alejandra “Locomotora” Oliveras, la boxeadora que falleció el pasado 28 de julio y debutó como actriz para Netflix. Luego de padecer un severo accidente cerebrovascular, la deportista no llegó a verse en la pantalla chica con la obra terminada; pero la productora de streaming la homenajeó con un mensaje.

“En el barro” cuenta la historia de un grupo de mujeres presas, sometidas a las brutales condiciones de un penal de Buenos Aires. En medio, Rocky –el personaje de Oliveras–, aparece para contar su propia historia. Con un pasado violento y los puños como respuesta a la amenaza, Rocky guarda algunas similitudes con su intérprete, lo que causó emoción y reflexiones múltiples entre los espectadores.

La serie tiene solo ocho capítulos de menos de una hora cada uno. Los primeros minutos del episodio inicial presentan ya un duro golpe para la audiencia, sobre todo, para los fanáticos y la familia de la seguidora. “En memoria de Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras”, fue la leyenda que añadieron para dar inicio a la serie.

El recuerdo de las compañeras de elenco de “Locomotora” Oliveras

El año pasado, mientras “En el barro” todavía se encontraba en proceso de grabación, Oliveras estuvo en el programa de Juana Viale y dio detalles de su personaje. “Es hermoso, un mundo nuevo para mí, nunca actué en ficción. me encanta, estoy agradecida a Sebastián Ortega por la oportunidad”, manifestó en el momento. Lo que no sabía, era que no llegaría a ver el gran estreno.

Pero para sus compañeras de elenco, quienes compartieron tiempo y esfuerzos con ella, su partida fue un duro golpe. Por eso, el pasado 28 de julio, surgieron algunos mensajes de despedidas, con lamentos y dedicatorias que llegaron al corazón de la gente. “Serás siempre recordada así! Alegre, con energía y queriendo que todos seamos mejores personas! Abrazo al cielo campeona. Gran compañera y profesional”, escribió una de sus compañeras de elenco.

En ese sentido, remarcó por qué decidió aceptar la propuesta: “Cuando me contaron sobre el papel y por qué estoy en la cárcel dije que sí. Si me hubieran dicho ‘sos narco’, no hubiese podido. No puedo actuar de narco o de chorra. De asesina sí, pero por el motivo”.

“Tu energía arrolladora como tu entusiasmo por vivir y seguir aprendiendo lo que todavía no habías transitado! Nos motivabas siempre con tus rutinas de entrenamiento, tu música que siempre te acompañaba y también con tu experiencia de vida como muestra de superación diaria sin victimizarte. Me quedan las charlas compartidas, tu cariño, tu respeto, tu amor por la vida y nos queda para siempre tu ‘Rocky’”, escribió como dedicatoria la actriz Carla Pandolfi.

La cuenta de Netflix se sumó entonces a las despedidas e hizo su propia publicación para homenajear a la boxeadora. “Gracias Locomotora por enseñarnos a sacar la mejor versión de nosotros mismos. Te vamos a extrañar”, escribieron desde sus redes sociales.

