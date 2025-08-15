“En el barro”: el homenaje de Netflix a la memoria de Alejandra “Locomotora” Oliveras

“Tu energía arrolladora como tu entusiasmo por vivir y seguir aprendiendo lo que todavía no habías transitado! Nos motivabas siempre con tus rutinas de entrenamiento, tu música que siempre te acompañaba y también con tu experiencia de vida como muestra de superación diaria sin victimizarte. Me quedan las charlas compartidas, tu cariño, tu respeto, tu amor por la vida y nos queda para siempre tu ‘Rocky’”, escribió como dedicatoria la actriz Carla Pandolfi.