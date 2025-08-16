Protección espiritual: a qué santo pedirle cuidado, según tu fecha de nacimiento

Calendario de santos protectores

Pese a que son miles las personas que consideran que cada mes le corresponde una figura venerable en particular, es cierto que la tradición católica no asigna un santo protector por la fecha de nacimiento. Esto se hace, en cambio, por fecha de bautismo o por día onomástico, es decir, el día en que la iglesia celebra al santo con el mismo nombre que tiene la persona. En América Latina, sin embargo, la creencia hoy se inclina hacia asignar un santo según el día de nacimiento.