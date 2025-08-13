Santoral del 14 de agosto: cuáles son los santos más celebrados en esta fecha

En el santoral de este 14 de agosto se destaca la figura de San Maximiliano María Kolbe.
¿Quién fue? Nacido en Polonia en 1894 como Raimundo Kolbe, se hizo franciscano y destacó por su fervor mariano y su labor evangelizadora. Fundó la “Milicia de la Inmaculada” y la revista Caballero de la Inmaculada, promoviendo la fe mariana en Polonia y Japón.
Martirio y legado: En 1941, mientras estaba preso en Auschwitz, se ofreció voluntariamente para morir en lugar de un padre de familia que iba a ser ejecutado. Tras dos semanas de hambre y tortura, fue asesinado por inyección letal el 14 de agosto de 1941. Fue canonizado en 1982 como mártir de la caridad.
Otros santos conmemorados el 14 de agosto:
San Alfredo de Hildesheim (siglo IX): monje benedictino que fue obispo de Hildesheim (Alemania). Se destacó por fundar monasterios, templos y mantener la paz entre los reinos carolingios.
San Tarcisio (siglo II): joven mártir que defendió la Eucaristía hasta morir apedreado en Roma, convirtiéndose en patrón de los monaguillos.
San Ursicino del Ilírico (siglo IV): mártir cristiano del norte de Europa.
San Arnulfo de Soissons (siglo XI): monje y obispo belga, conocido por fundar monasterios y promover la paz.
San Eusebio de Roma (siglos IV–V): fundador de una iglesia en el monte Esquilino en Roma.
San Marcelo de Apamea, San Facanano de Ross, Beato Félix Yuste Cava, Beata Isabel Renzi, Beato Sante de Urbino Brancoisini, Beato Vicente Rubiols Castelló, entre otros.
Significado de este día
El 14 de agosto concentra figuras de coraje, educación y entrega: desde el heroísmo martirial de Kolbe hasta la labor pastoral de Alfredo y Arnulfo, mostrando un legado de fe activo en la Iglesia católica.