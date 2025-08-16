 Una historia única: esta comedia romántica española es una de las mejores de la historia de Netflix
Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

Una historia única: esta comedia romántica española es una de las mejores de la historia de Netflix

Con una directora galardonada, esta película mezcla el romance, la comedia y la fantasía y te llevará por una historia simpática y adorable.

"Eres Tú", una película llena de momentos mágicos.
Hace 5 Hs

Entre la fantasía, la comedia y el romance, "Eres Tú" es una película que te mantendrá con una sonrisa durante los 96 minutos de duración. Este filme español del 2023 estuvo entre los más vistos de Netflix y propone un rato de entretenimiento con una historia simpática y adorable.

“En el barro”: el homenaje de Netflix a la memoria de Alejandra “Locomotora” Oliveras

“En el barro”: el homenaje de Netflix a la memoria de Alejandra “Locomotora” Oliveras

Para muchos espectadores de las comedias románticas, "Eres Tú" fue un hallazgo inesperado tras una serie de estrenos de este género que no suscitaron buenas críticas. Para la audiencia, este sencillo filme se convirtió en una grata sorpresa al publicar una cinta que afronta una historia de romance y madurez mezclada con ligeros toques fantásticos.

¿De qué trata “Eres Tú”?

Poder ver el futuro es tanto un don como un castigo, y Javier (Álvaro Cervantes), un editor literario comprometido con la literatura de calidad pero poco reconocido en el mundo de los escritores, se da cuenta de ello cuando su poder de clarividencia le lleva a descubrir quién será su nuevo amor. Acostumbrado a saber solo con un beso cuál será el futuro de esa relación sin antes vivirlo, alejándose cuando las cosas comienzan a ir mal, se encuentra con Clara (Silvia Alonso en una fiesta y el pronóstico parece alentador: se ve felizmente casado y con hijos.

Pero hay un gran problema, Clara es la novia de su mejor amigo, al que da vida Gorka Otxoa. Javier deberá navegar esa complicada situación mientras trata de sacar a flote la editorial y se cruzan por su vida curiosos sujetos como el de Susana Abaitua, con quien Cervantes ya protagonizó otras rom-com de Netflix como 'Loco por ella', según explicaron desde el medio especializado Spinof.

Ficha técnica de la película

El filme fue dirigido por Alauda Ruiz de Azúa, quien ya se había encargado del arrollador éxito "Cinco Lobitos", que le concedió el Goya a Mejor Dirección Novel y el Premio Feroz 2023 Al Mejor Guion, cita en la que también participó Álvaro Cervantes. Además cuenta con el guion de Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, dos talentosos escritores de la comedia española actual.

Además de Álvaro Cervantes como Jvaier y Sivia Alonso como Clara, la película cuenta con actores como Susana Abaitua, Gorka Otxoa, Pilar Castro, Elisabeth Larena, Ninton Sánchez, Paula Muñoz y Fabia Castro.

“Eres tú” se estrenó en Netflix el 3 de marzo de 2023, por lo tanto, para ver la nueva película española solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico
1

Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”
2

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”

Ella baila sola
3

Ella baila sola

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile
4

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile

Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño
5

Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño

Las 5 claves de la semana: se recalienta la campaña, entre denuncias y testimoniales
6

Las 5 claves de la semana: se recalienta la campaña, entre denuncias y testimoniales

Más Noticias
Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Comentarios