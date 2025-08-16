Una historia única: esta comedia romántica española es una de las mejores de la historia de Netflix

¿De qué trata “Eres Tú”?

Poder ver el futuro es tanto un don como un castigo, y Javier (Álvaro Cervantes), un editor literario comprometido con la literatura de calidad pero poco reconocido en el mundo de los escritores, se da cuenta de ello cuando su poder de clarividencia le lleva a descubrir quién será su nuevo amor. Acostumbrado a saber solo con un beso cuál será el futuro de esa relación sin antes vivirlo, alejándose cuando las cosas comienzan a ir mal, se encuentra con Clara (Silvia Alonso en una fiesta y el pronóstico parece alentador: se ve felizmente casado y con hijos.