Una historia única: esta comedia romántica española es una de las mejores de la historia de Netflix

Entre la fantasía, la comedia y el romance, "Eres Tú" es una película que te mantendrá con una sonrisa durante los 96 minutos de duración. Este filme español del 2023 estuvo entre los más vistos de Netflix y propone un rato de entretenimiento con una historia simpática y adorable.
Para muchos espectadores de las comedias románticas, "Eres Tú" fue un hallazgo inesperado tras una serie de estrenos de este género que no suscitaron buenas críticas. Para la audiencia, este sencillo filme se convirtió en una grata sorpresa al publicar una cinta que afronta una historia de romance y madurez mezclada con ligeros toques fantásticos.
¿De qué trata “Eres Tú”?
Poder ver el futuro es tanto un don como un castigo, y Javier (Álvaro Cervantes), un editor literario comprometido con la literatura de calidad pero poco reconocido en el mundo de los escritores, se da cuenta de ello cuando su poder de clarividencia le lleva a descubrir quién será su nuevo amor. Acostumbrado a saber solo con un beso cuál será el futuro de esa relación sin antes vivirlo, alejándose cuando las cosas comienzan a ir mal, se encuentra con Clara (Silvia Alonso en una fiesta y el pronóstico parece alentador: se ve felizmente casado y con hijos.
Pero hay un gran problema, Clara es la novia de su mejor amigo, al que da vida Gorka Otxoa. Javier deberá navegar esa complicada situación mientras trata de sacar a flote la editorial y se cruzan por su vida curiosos sujetos como el de Susana Abaitua, con quien Cervantes ya protagonizó otras rom-com de Netflix como 'Loco por ella', según explicaron desde el medio especializado Spinof.
Ficha técnica de la película
El filme fue dirigido por Alauda Ruiz de Azúa, quien ya se había encargado del arrollador éxito "Cinco Lobitos", que le concedió el Goya a Mejor Dirección Novel y el Premio Feroz 2023 Al Mejor Guion, cita en la que también participó Álvaro Cervantes. Además cuenta con el guion de Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, dos talentosos escritores de la comedia española actual.
Además de Álvaro Cervantes como Jvaier y Sivia Alonso como Clara, la película cuenta con actores como Susana Abaitua, Gorka Otxoa, Pilar Castro, Elisabeth Larena, Ninton Sánchez, Paula Muñoz y Fabia Castro.
“Eres tú” se estrenó en Netflix el 3 de marzo de 2023, por lo tanto, para ver la nueva película española solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.