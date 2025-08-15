¿Qué sucede cuando la fidelidad se pone a prueba? La miniserie subida de tono que arrasa en Netflix

Netflix continúa ofreciendo contenido para todos los gustos, y entre sus propuestas destaca Fidelidad, una miniserie italiana cargada de erotismo, drama y secretos que atrapa desde el primer capítulo. Con solo seis episodios de entre 40 y 45 minutos, esta producción se convirtió en un éxito tanto en Italia como en toda Europa, y sigue sumando fanáticos en streaming.