 ¿Qué sucede cuando la fidelidad se pone a prueba? La miniserie subida de tono que arrasa en Netflix
Disponible en Netflix, Fidelidad es una miniserie italiana de seis episodios que combina erotismo, drama y secretos de pareja, mostrando cómo la tentación y las infidelidades pueden poner a prueba incluso los matrimonios más sólidos.

Hace 32 Min

Netflix continúa ofreciendo contenido para todos los gustos, y entre sus propuestas destaca Fidelidad, una miniserie italiana cargada de erotismo, drama y secretos que atrapa desde el primer capítulo. Con solo seis episodios de entre 40 y 45 minutos, esta producción se convirtió en un éxito tanto en Italia como en toda Europa, y sigue sumando fanáticos en streaming.

Una trama de pasión y engaño

Fidelidad gira en torno a Carlo (Michele Riondino) y Margherita (Lucrezia Guidone), un matrimonio aparentemente feliz que enfrenta la prueba de su relación cuando surgen dudas sobre la fidelidad del esposo. La serie explora cómo ambos se ven tentados por otros deseos y cómo las fantasías y los secretos sexuales comienzan a afectar su vida cotidiana.

Basada en la novela homónima de Marco Missiroli, la miniserie combina dramatismo con escenas subidas de tono, mostrando la lucha interna de los protagonistas entre el amor, la pasión y la traición. Cada episodio profundiza en la complejidad de los personajes y en los efectos de ceder ante la tentación.

¿Por qué verla?

La combinación de erotismo, drama y tensión emocional convierte a Fidelidad en una propuesta imperdible para quienes buscan historias intensas y provocadoras. La serie no solo explora la infidelidad y las fantasías prohibidas, sino también los dilemas humanos que surgen cuando se desafían los límites del amor y la fidelidad.

