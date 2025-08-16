 ¿Qué recomiendan los especialistas para dormir mejor?
¿Qué recomiendan los especialistas para dormir mejor?

Descansar hasta 16 horas diarias en momentos puntuales puede ser saludable.

El insomnio es un trastorno del sueño que padecen muchas personas. Representa una dificultad para dormir o para mantenerse dormido y puede afectar la salud y el aspecto social de la vida, por eso los especialistas suelen contar con una lista de factores que se deben evitar para lograr un sueño saludable.

La falta de sueño puede hacernos incurrir en errores en las actividades cotidianas en el corto plazo y, en el largo plazo, puede afectar la memoria y la concentración. Además, condiciona nuestro estado de ánimo porque no contribuye a la sensación de bienestar.

El secreto de los profesionales para descansar mejor

Tener un sueño saludable requiere de un estilo de vida sano. Esto implica una alimentación nutritiva y en los horarios correctos y actividad física suficiente para mantener un organismo activo. Un estudio reveló que hay momentos puntuales en los que todo adulto debe aprovechar para dormir.

Por diferentes motivos, las actividades incrementan durante la semana. Por eso los resultados de la investigación demostraron que el momento ideal para recuperar horas de sueño son los días libres. Sorbre todo para quienes tienen rutinas nocturnas.

Por qué es importante dormir en días libres

En relación a este estudio, Till Roenneberg, especialista en cronobiología, señaló que dormir más durante los días en que tenemos tiempo libre contribuye a "reducir la deuda acumulada de sueño y poder empezar el día con energía". Es que dormir pocas horas varios días consecutivos empieza a dejar rastros en la salud y en nuestra capacidad para desenvolvernos.

A su vez, el investigador señala que se pueden combinar los horarios de sueño. Entre los descansos de siesta y de noche, dormir 16 horas permite estabilizar el ciclo de sueño y mejorar la salud general.

