¿Qué recomiendan los especialistas para dormir mejor?

Por qué es importante dormir en días libres

En relación a este estudio, Till Roenneberg, especialista en cronobiología, señaló que dormir más durante los días en que tenemos tiempo libre contribuye a "reducir la deuda acumulada de sueño y poder empezar el día con energía". Es que dormir pocas horas varios días consecutivos empieza a dejar rastros en la salud y en nuestra capacidad para desenvolvernos.