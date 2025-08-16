Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Durante esta madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó el estado del Sistema de Alerta Temprana. Aunque no se prevén fenómenos meteorológicos de impacto para las próximas horas de sábado, se pronosticó una alerta amarilla en cinco provincias del NOA para este domingo, Día del Niño.
Algunas familias deberán reevaluar dónde pasarán los festejos de Día del Niño debido a las condiciones climáticas que se esperan. A las 5.41, el SMN dio aviso para que las regiones indicadas en el NOA tuvieran algunos recaudos. El organismo del clima ya emitió las recomendaciones pertinentes para salvaguardar a la población.
Alerta amarilla por vientos en el NOA
En este caso, la alerta amarilla implica posibles vientos intensos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Esto implica que por las velocidades que se esperan, una celebración al aire libre podría terminar siendo suspendida debido a los fuertes vientos.
Las cinco provincias bajo alerta amarilla por vientos intensos son Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. Pero no todo el territorio de cada provincia está afectado. La advertencia de segundo nivel se concentra sobre todo hacia el oeste de cada provincia, específicamente en las zonas montañosas. En algunas provincias, como Catamarca, avanza más hacia el centro.
El área señalada en el mapa del SMN será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora. Además, se prevén ráfagas que pueden alcanzar los 140 kilómetros por hora, sobre todo en los niveles más elevados de la cordillera.
En todos los casos, los vientos no iniciarán antes de la tarde. En algunos, se extenderán hasta la noche y, en otros, hasta el lunes. La región marcada en amarillo en el mapa de la próxima semana indica que, durante esta jornada, la alerta no impactaría en San Juan, pero sí en el resto de las provincias indicadas.
Recomendaciones para la alerta amarilla por vientos
1. Evitá actividades al aire libre.
2. Asegurá los elementos que puedan volarse.
3. Mantenete informado por autoridades.
4.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.