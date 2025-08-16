 Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño
Secciones
SociedadClima y ecología

Alerta meteorológica amarilla: vientos de hasta 140 km/h podrían agitar el Día de Niño

Los festejos deberán ser resguardados a partir de la tarde del domingo en differentes regiones.

Hace 4 Hs

Durante esta madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó el estado del Sistema de Alerta Temprana. Aunque no se prevén fenómenos meteorológicos de impacto para las próximas horas de sábado, se pronosticó una alerta amarilla en cinco provincias del NOA para este domingo, Día del Niño.

¿Día del Niño en el parque o en casa? El clima en Tucumán el domingo 17 de agosto

¿Día del Niño en el parque o en casa? El clima en Tucumán el domingo 17 de agosto

Algunas familias deberán reevaluar dónde pasarán los festejos de Día del Niño debido a las condiciones climáticas que se esperan. A las 5.41, el SMN dio aviso para que las regiones indicadas en el NOA tuvieran algunos recaudos. El organismo del clima ya emitió las recomendaciones pertinentes para salvaguardar a la población.

Alerta amarilla por vientos en el NOA

En este caso, la alerta amarilla implica posibles vientos intensos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Esto implica que por las velocidades que se esperan, una celebración al aire libre podría terminar siendo suspendida debido a los fuertes vientos.

Las cinco provincias bajo alerta amarilla por vientos intensos son Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. Pero no todo el territorio de cada provincia está afectado. La advertencia de segundo nivel se concentra sobre todo hacia el oeste de cada provincia, específicamente en las zonas montañosas. En algunas provincias, como Catamarca, avanza más hacia el centro.

El área señalada en el mapa del SMN será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora. Además, se prevén ráfagas que pueden alcanzar los 140 kilómetros por hora, sobre todo en los niveles más elevados de la cordillera.

En todos los casos, los vientos no iniciarán antes de la tarde. En algunos, se extenderán hasta la noche y, en otros, hasta el lunes. La región marcada en amarillo en el mapa de la próxima semana indica que, durante esta jornada, la alerta no impactaría en San Juan, pero sí en el resto de las provincias indicadas.

Recomendaciones para la alerta amarilla por vientos

1. Evitá actividades al aire libre.

2. Asegurá los elementos que puedan volarse.

3. Mantenete informado por autoridades.

4.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Temas SaltaSan JuanCatamarcaJujuyServicio Meteorológico NacionalLa RiojaDía del NiñoEfemérides
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta meteorológica amarilla: del viento zonda, al ascenso de temperatura y las nevadas

Alerta meteorológica amarilla: del viento zonda, al ascenso de temperatura y las nevadas

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

A las bajas temperaturas, se suman alertas amarillas y naranjas por lluvias y viento

A las bajas temperaturas, se suman alertas amarillas y naranjas por lluvias y viento

Alerta amarilla por vientos fuertes: ¿cuáles son las provincias más complicadas?

Alerta amarilla por vientos fuertes: ¿cuáles son las provincias más complicadas?

Domingo soleado pero vuelve el frío: así estará el clima esta semana en Argentina

Domingo soleado pero vuelve el frío: así estará el clima esta semana en Argentina

Lo más popular
Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico
1

Detienen a un tucumano en Santiago del Estero por vender “milanesas” hechas con papel higiénico

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”
2

Disturbio con cadetes en Yerba Buena: “Queremos saber quién es el que le golpea la puerta al vecino”

Ella baila sola
3

Ella baila sola

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile
4

Se pone a prueba el plan para traer línea blanca desde Chile

Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño
5

Preparan una “misión imposible” con la basura en el Día del Niño

Las 5 claves de la semana: se recalienta la campaña, entre denuncias y testimoniales
6

Las 5 claves de la semana: se recalienta la campaña, entre denuncias y testimoniales

Más Noticias
Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Condiciones adversas: qué provincias serán afectadas por las lluvias de la intensa ciclogénesis

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Comentarios