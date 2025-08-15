 Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?
Secciones
SociedadClima y ecología

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

El pronóstico advierte que la semana próxima traería condiciones adversas para algunas regiones del país con un fenómeno que poco a poco avanza sobre el territorio.

¿Qué es la ciclogénesis que afectaría a la Argentina?
Hace 42 Min

La temporada invernal en Argentina tendrá sobresaltos climáticos inesperados que poco a poco se instalarán en nuestro país. Gran parte de la Argentina se enfrenta a un descenso marcado de temperaturas debido al avance de un fenómeno que termina con la estabilidad de los últimos días. La llegada de la ciclogénesis provocará condiciones meteorológicas adversas en los próximos días.

Pronóstico en Argentina: ¿cuándo llega la ciclogénesis y cómo impactará en el clima?

Pronóstico en Argentina: ¿cuándo llega la ciclogénesis y cómo impactará en el clima?

Después de unos días de estabilidad climática un sistema de baja de presión llamado ciclogénesis afectaría a gran parte de la franja central de Argentina, lo que iniciaría un período de lluvias intensas, tormentas y fuertes vientos. De acuerdo con el sitio especializado Meteored, los sectores de zona mediterránea del país comprendida por La Pampa, Córdoba, el sur de Santa Fe y el oeste de Buenos Aires enfrentarían estas condiciones.

¿Qué es la ciclogénesis y por qué ocurre?

Según especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una ciclogénesis no es un fenómeno aislado sino un proceso en el que se forma un centro de baja presión que altera la atmósfera y genera inestabilidad. Este sistema que gira en sentido horario en el hemisferio sur, se iniciaría desde el Océano Pacífico hasta la costa de Chile en esta ocasión. Este proceso meteorológico puede derivar en lluvias fuertes, vientos intensos y tormentas de larga duración.

La ocurrencia e intensidad en pleno invierno es lo que hace particular a este fenómeno que ocurrirá la próxima semana. Según señalan desde el diario El Economista, este proceso es poco frecuente, pero los meteorólogos advierten que estos eventos podrían volverse más comunes debido a la variabilidad climática regional.

Aunque no se trata de un ciclón tropical, la ciclogénesis comparte con ellos algunas dinámicas: rotación, baja presión y precipitaciones intensas. En una ciudad saturada y con infraestructura frágil, cada tormenta revela vulnerabilidades. El cielo se oscurece y, una vez más, el clima se vuelve protagonista.

¿Cuándo afectará este fenómeno a la Argentina?

De acuerdo con LM Neuquén, el recorrido de la ciclogénesis sería el siguiente: luego de atravesar la cordillera de los Andes desde Chile, podrían iniciarse fuertes vientos y Zonda durante el día domingo 17 de agosto, y luego un desmejoramiento progresivo de las condiciones en la franja central del país a lo largo del día lunes 18, indicó Meteored.

Para el martes 19 se prevé  a lo largo de la jornada una marcada presencia la etapa más madura del proceso de la ciclogénesis, con la formación en superficie de un profundo centro de bajas presiones avanzando desde el centro del Litoral hacia el sudeste bonaerense.Los distintos modelos meteorológicos, concuerdan que ese día será el más complejo en materia meteorológica en la mayor parte de las provincias centrales del país.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
1

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”
2

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Controversia por un tramo de la Ruta 329: El gobernador me dijo que no me haga al pícaro
3

Controversia por un tramo de la Ruta 329: "El gobernador me dijo que no me haga al pícaro"

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso
4

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte
5

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia
6

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

Más Noticias
Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

¿Día del Niño en el parque o en casa? El clima en Tucumán el domingo 17 de agosto

¿Día del Niño en el parque o en casa? El clima en Tucumán el domingo 17 de agosto

Horóscopo chino: los signos que deberán cuidar su salud y sus emociones en agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán cuidar su salud y sus emociones en agosto, según Ludovica Squirru

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Comentarios