Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Para el martes 19 se prevé a lo largo de la jornada una marcada presencia la etapa más madura del proceso de la ciclogénesis, con la formación en superficie de un profundo centro de bajas presiones avanzando desde el centro del Litoral hacia el sudeste bonaerense.Los distintos modelos meteorológicos, concuerdan que ese día será el más complejo en materia meteorológica en la mayor parte de las provincias centrales del país.