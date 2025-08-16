NonPalidece encara su gira para levantar la voz

- Aprendizaje constante, estar en movimiento. Si bien la banda, y siempre hago mención a que somos independientes o fuimos durante muchos años independientes, actualmente estamos trabajando con un sello que nos ayuda a distribuir nuestra música digitalmente y nos potencia más a nivel de promoción, tenemos como más herramientas. Creamos una sociedad con este sello que es Impronta Music y Pelo Music, dos aliados fundamentales; hace ya unos dos o tres años que estamos trabajando con ellos y son los generadores de que podamos haber ido a Jamaica a grabar ese disco que nos ganó el premio Gardel a mejor álbum de reggae. Pero siento que la independencia está más ligada también a una situación de que no nos llegaban propuestas. Bromeo con que no es que somos independientes porque había una cuestión de darle la espalda a alguien que nos quisiera ayudar; simplemente eso no pasaba, nadie nos venía a ofrecer contratos ni a querer laburar con nosotros. Entonces hacelo por vos mismo, y si esto no sucede, ¿qué vamos a estar esperando? Entonces es una independencia quizá un poco forzada y en el camino hemos aprendido a tener socios, y en estas instancias donde lo que más cambia en la forma de edición porque nosotros venimos de la parte analógica. Después entramos en la era digital, la cual creo que nos adaptamos bien y además creo que nos fortaleció a nosotros porque tenemos mucho público en distintos países.