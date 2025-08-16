NonPalidece encara su gira para levantar la voz

Con temas como “Reggae en el Universo”, “Grita lo que sientes” y “Creemos en nuestras ideas”, incluídos en el álbum “Hecho en Jamaica”, NonPalidece ganó el Premio Gardel este año. Así, además ratificó, por si hiciera falta, que el reggae nació en un gueto contestatario.
Con canciones que tienen una génesis en un periodo inmediato a 2001 y 2002, “la situación que estamos viviendo hoy tiene mucho que ver con ese tiempo; hay cosas que ya vivimos”, afirma el líder de la agrupación, Néstor Ramljak.
En su gira Celebración, el grupo se presentará esa noche en el Club All Boys (San Lorenzo 1.208). “Es un momento social para levantar la voz como grupo”, sostuvo Ramljak.
- Después de años en la escena del reggae, ¿cómo sienten que evolucionó su sonido y mensaje?
- Creo que el sonido evolucionó orgánicamente, teniendo en cuenta los años que hace que tocamos juntos, Nos permitimos ser más permeables en cuanto a la propuesta que genera un proceso creativo. Entonces, si bien somos una banda de género, tenemos como una identidad propia dentro del reggae y en esa evolución tiene que ver desde reequiparse a esa comunicación en los ensayos; el mensaje sigue siendo básicamente el mismo que son los pilares en los que está fundado este estilo, que es la denuncia, la propuesta y la conciencia. Bajo esos términos se empiezan a dilucidar las nuevas letras, las propuestas, las melodías.
- El reggae suele transmitir un mensaje social y espiritual, ¿cuál es hoy la causa que los inspira?
- Mirá, siendo yo el autor principal de la banda, el que escribe las canciones, estamos empezando a encarar un proceso creativo que nos va a llevar a un disco nuevo para celebrar los 30 años de banda el año que viene. Este año decidimos salir de gira, celebrar nuestra historia y ese disco que fuimos a grabar a Jamaica. Entonces creo que el país, la región y un mundo en guerra nos llama a reflexionar sobre las cuestiones que tienen que ver más con lo social. Pero hay una fuerte carga espiritual cuando deseamos y proponemos paz y empatía, y que se generen lazos de solidaridad; sin duda alguna, es un momento social donde es menester levantar la voz como un grupo, como una cooperativa cultural que somos.
- ¿Qué significa para ustedes mantener una banda independiente durante tanto tiempo en un contexto musical tan cambiante?
- Aprendizaje constante, estar en movimiento. Si bien la banda, y siempre hago mención a que somos independientes o fuimos durante muchos años independientes, actualmente estamos trabajando con un sello que nos ayuda a distribuir nuestra música digitalmente y nos potencia más a nivel de promoción, tenemos como más herramientas. Creamos una sociedad con este sello que es Impronta Music y Pelo Music, dos aliados fundamentales; hace ya unos dos o tres años que estamos trabajando con ellos y son los generadores de que podamos haber ido a Jamaica a grabar ese disco que nos ganó el premio Gardel a mejor álbum de reggae. Pero siento que la independencia está más ligada también a una situación de que no nos llegaban propuestas. Bromeo con que no es que somos independientes porque había una cuestión de darle la espalda a alguien que nos quisiera ayudar; simplemente eso no pasaba, nadie nos venía a ofrecer contratos ni a querer laburar con nosotros. Entonces hacelo por vos mismo, y si esto no sucede, ¿qué vamos a estar esperando? Entonces es una independencia quizá un poco forzada y en el camino hemos aprendido a tener socios, y en estas instancias donde lo que más cambia en la forma de edición porque nosotros venimos de la parte analógica. Después entramos en la era digital, la cual creo que nos adaptamos bien y además creo que nos fortaleció a nosotros porque tenemos mucho público en distintos países.