Histórico nacimiento de un yaguareté en el Chaco: el primero en libertad en décadas

El parque nacional "El Impenetrable", en Chaco, ha sido escenario de un acontecimiento histórico en la conservación de la fauna argentina. Una hembra de yaguareté, llamada Nalá, fue avistada el pasado 30 de julio junto a su cría a orillas del río Bermejo. Este avistamiento representa el primer nacimiento confirmado de la especie en libertad en la región en 35 años, desde 1990.
Se trata de un hito trascendental para la recuperación del mayor felino sudamericano en el país. Esto generó una profunda emoción entre los científicos y guías locales involucrados en este proyecto de reintroducción. La fotografía capturada de la madre con su cachorro es una imagen que vale más que mil datos para la Fundación Rewilding Argentina. Este suceso consolida el regreso de la reproducción natural del yaguareté en el Chaco, sumándose a los éxitos ya logrados en los Esteros del Iberá. Es un rayo de esperanza para una especie que se encuentra en peligro crítico de extinción en Argentina.
El nacimiento del yaguareté y la esperanza de la recuperación de la especie
El avistaje fue realizado por Pablo Luna y Darío Soraire, dos guías del Paraje La Armonía, quienes se encontraban en una lancha. La imagen muestra a Nalá, una hembra nacida en cautiverio y liberada en agosto de 2024, junto a su cachorro de aproximadamente cinco meses. Este hallazgo confirmó las sospechas que los científicos de la Fundación Rewilding Argentina tenían desde febrero, al observar patrones de movimiento de Nalá compatibles con una madre en etapa de crianza y signos de lactancia.
El nacimiento de este cachorro en libertad significa el regreso de la reproducción natural del yaguareté en el Chaco, algo que no sucedía desde el año 1990. Sebastián Di Martino, director de Conservación de la Fundación Rewilding, destacó la importancia de esta "noticia impresionante y espectacular" para la conservación. La especie está catalogada como en peligro crítico de extinción, la máxima categoría de amenaza, lo que hace que este nacimiento sea crucial para su supervivencia a futuro.
Un esfuerzo de conservación a largo plazo para el yaguareté
La historia de Nalá y su cría es el resultado de un ambicioso proyecto de reintroducción del yaguareté que se inició en 2019. Este proyecto comenzó con el hallazgo de Qaramta, un macho silvestre solitario, a orillas del río Bermejo, marcando la primera vez que se filmaba un yaguareté silvestre en el Chaco argentino.
Se construyó un centro de cría y reintroducción en El Impenetrable, donde Qaramta se reprodujo con Tania, una hembra en cautiverio, dando origen a Nalá y su hermano Takajay en 2021. Nalá fue criada en condiciones especiales y liberada el año pasado, logrando preñarse de otro macho y dar a luz a este cachorro de manera "100% silvestre".
La intervención activa en la conservación es fundamental debido a la crítica situación del yaguareté en Argentina. Si no se realizan estos esfuerzos, la especie se extinguiría en pocos años, ya que en el país quedan probablemente menos de 200 animales. Este nacimiento demuestra que es posible revertir la tendencia y que la rueda de la reproducción natural puede seguir girando con un primer "empujón".