Histórico nacimiento de un yaguareté en el Chaco: el primero en libertad en décadas

Se trata de un hito trascendental para la recuperación del mayor felino sudamericano en el país. Esto generó una profunda emoción entre los científicos y guías locales involucrados en este proyecto de reintroducción. La fotografía capturada de la madre con su cachorro es una imagen que vale más que mil datos para la Fundación Rewilding Argentina. Este suceso consolida el regreso de la reproducción natural del yaguareté en el Chaco, sumándose a los éxitos ya logrados en los Esteros del Iberá. Es un rayo de esperanza para una especie que se encuentra en peligro crítico de extinción en Argentina.