 Tafí Viejo: ¿qué pasará con la deuda a la Provincia?
Secciones
Política

Tafí Viejo: ¿qué pasará con la deuda a la Provincia?

El Gobierno le reclamaba al municipio un pasivo de $13.000 millones. Tras el regreso al Pacto Fiscal, se define la conciliación del crédito pendiente.

SALIDA. Tafí Viejo abandonó el Pacto Fiscal en enero de este año.
Bárbara Nieva
Por Bárbara Nieva Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tafí Viejo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

Usurpaciones en El Mollar: imputaron a siete personas por estafa y asociación ilícita

Usurpaciones en El Mollar: imputaron a siete personas por estafa y asociación ilícita

Lo más popular
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
1

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Con Pelli a la cabeza, seis debutantes en la arena política integran la lista de La Libertad Avanza en Tucumán
2

Con Pelli a la cabeza, seis debutantes en la arena política integran la lista de La Libertad Avanza en Tucumán

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte
3

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

Controversia por un tramo de la Ruta 329: El gobernador me dijo que no me haga al pícaro
4

Controversia por un tramo de la Ruta 329: "El gobernador me dijo que no me haga al pícaro"

Elecciones 2025: La candidatura de Jaldo se ajusta plenamente al marco legal
5

Elecciones 2025: "La candidatura de Jaldo se ajusta plenamente al marco legal"

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”
6

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Más Noticias
Con Pelli a la cabeza, seis debutantes en la arena política integran la lista de La Libertad Avanza en Tucumán

Con Pelli a la cabeza, seis debutantes en la arena política integran la lista de La Libertad Avanza en Tucumán

Elecciones 2025: La candidatura de Jaldo se ajusta plenamente al marco legal

Elecciones 2025: "La candidatura de Jaldo se ajusta plenamente al marco legal"

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Fentanilo contaminado: el Gobierno exigió una detención y el juez salió a responder

Fentanilo contaminado: el Gobierno exigió una detención y el juez salió a responder

Crisis en la industria del neumático: paro gremial, amenaza de cierres y salarios en disputa

Crisis en la industria del neumático: paro gremial, amenaza de cierres y salarios en disputa

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

Comentarios