Pablo Echarri explotó contra Guillermo Francella por su crítica al cine nacional: “Se equivoca”

Consultado sobre la opinión de Francella, Echarri fue contundente: "Me duele la expresión de Guillermo. Entiendo que no pueda reconocer en materiales o películas que no tienen un objetivo específico en masividad de consumo, no comprende y lo minimiza. Pero la discusión es si hay que apoyar ese tipo de películas y lo que escucho en su tono es una declaración de que no. Se equivoca".