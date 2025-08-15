 Pablo Echarri explotó contra Guillermo Francella por su crítica al cine nacional: “Se equivoca”
Pablo Echarri explotó contra Guillermo Francella por su crítica al cine nacional: “Se equivoca”

"Nosotros buscamos caminos que nos hagan crecer y no que nos hagan más chiquitos", dijo el actor.

Días atrás, Guillermo Francella hizo declaraciones que despertaron polémica sobre el cine nacional, convirtiéndose en blanco de críticas en redes sociales. "Hay cine que es muy premiado pero le da la espalda al público”, aseguró en una entrevista.

El actor acaba de estrenar Homo Argentum, la nueva película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, y se animó a cuestionar las producciones que cuentan con subvención estatal del INCAA. "Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va. Yo prefiero no ver esas películas", sostuvo Francella durante su participación en Soñé que volaba (Olga), el stream conducido por Migue Granados.

Sus declaraciones generaron reacciones entre colegas y uno de los más críticos fue Pablo Echarri. "Me alegro mucho de que la gente opine, se exprese y muestre su verdadero corazón. Eso siempre es mejor saberlo, porque yo siempre estuve en desventaja por hablar mientras otros ocultaban lo que pensaban", afirmó con ironía en diálogo con Puro Show (El Trece).

Consultado sobre la opinión de Francella, Echarri fue contundente: "Me duele la expresión de Guillermo. Entiendo que no pueda reconocer en materiales o películas que no tienen un objetivo específico en masividad de consumo, no comprende y lo minimiza. Pero la discusión es si hay que apoyar ese tipo de películas y lo que escucho en su tono es una declaración de que no. Se equivoca".

El actor agregó, con un dejo de desilusión: "Mucho de lo que construyó, lo construyó en esa estructura. Me duele porque la opinión de él es importante".

"Por suerte es una opinión y no milita. Si militara sería más complicado, nosotros buscamos caminos que nos hagan crecer y no que nos hagan más chiquitos", sentenció. 

