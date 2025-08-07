“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA

La película termina con un cambio de escenario: los actores se trasladan de la urbanizada Buenos Aires a los poco habitados cerros jujeños. “Me quedé extasiado con esa vista, con esa naturaleza, esos colores que había en esas montañas”, agregó Francella. Incluso recuerda, aún sorprendido por la maravilla del Hornocal, que conserva fotos de los cerros y una en la que posó junto a Brandoni con el paisaje arcilloso de fondo.