Derechos de obtentores y de productores
Contar con semillas de calidad representa un porcentaje más que importante del éxito en cada campaña. La ley protege a las empresas que investigan para añadir tecnología a las simientes; y también avala la decisión del productor de usar su propia semilla. Defender la obtención de estas no implica limitar siembras ni imponer condiciones abusivas; pero se debe cumplir con la propiedad intelectual.
