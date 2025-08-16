HLB: Pilcomayo recuperó el status de área libre del vector

Luego de más de tres años sin nuevas detecciones de Huanglongbing (HLB), el departamento Pilcomayo, en la provincia de Formosa, recuperó su estatus fitosanitario como área libre de la plaga, reconocido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Resultó posible gracias a la intensificación del monitoreo en la zona, según lo previsto en el plan de contingencia establecido en la resolución Senasa N° 372/2016. En este marco se recorrieron más de 1.300 sitios y se tomaron 145 muestras de material vegetal y del insecto diaphorina citri para su diagnóstico en laboratorio.

En tanto, el organismo nacional declaró alerta fitosanitaria en los partidos bonaerenses de San Pedro y de Baradero, tras detectar esta chicharrita, que transmite el HLB.

La medida, establecida mediante la resolución Senasa 593/2025 -ya publicada en el Boletín Oficial-, estará vigente hasta el 31 de julio del año que viene, e implica la denuncia obligatoria de cualquier hallazgo del insecto en cualquiera de sus estadios (huevo, ninfa o adulto), además de la implementación de acciones de vigilancia, de control y de prevención en la región.

Cabe destacar que esta detección no implica la pérdida del estatus de área libre de HLB y diaphorina citri de ambos partidos bonaerenses, sino que impulsa las tareas de prevención para evitar el establecimiento y la dispersión del vector del HLB.

La detección del insecto vector en una planta de traspatio del ejido urbano de San Pedro motivó una rápida activación de protocolos definidos en el ámbito del Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (Cosave), con tareas de monitoreo y control inmediato.

Desde 2010, el Programa Nacional de Prevención del HLB del Senasa lleva adelante un trabajo continuo de vigilancia en la región, con una red activa de 89 trampas y más de 36.500 sitios monitoreados, lo que permitió definir hasta ahora a San Pedro y a Baradero como áreas libres de HLB y de su vector, conforme a la resolución 875/2020 del organismo.

La zona afectada representa una de las áreas citrícolas más relevantes de la provincia de Buenos Aires, con más de 1.400 hectáreas de cítricos comerciales y 17 empaques de fruta. La medida busca salvaguardar la economía local y proteger la sanidad citrícola mediante el trabajo conjunto entre instituciones públicas y privadas.

Resulta importante destacar que hasta el momento todas las muestras de insecto y de material vegetal tomadas en territorio bonaerense se encuentran libres de la bacteria Candidatus Liberibacter spp., agente causal del HLB.