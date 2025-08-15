 Controversia por un tramo de la Ruta 329: "El gobernador me dijo que no me haga al pícaro"
Secciones
LG PlayBuen día

Controversia por un tramo de la Ruta 329: "El gobernador me dijo que no me haga al pícaro"

El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, afirmó que no se detendrá “por amenazas ni faltas de respeto”; volvió a cuestionar a la Provincia por la paralización de la obra.

Hace 57 Min

En medio de la controversia por las obras en un tramo de la Ruta Provincial 329, el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, reveló a LA GACETA que mantuvo un cruce de mensajes con el gobernador Osvaldo Jaldo, a quien acusó de enviarle expresiones “personales y ofensivas”, luego de que el municipio difundiera un comunicado sobre las demoras en un tramo de la Ruta 329. Según el jefe municipal, el proyecto -de 3,8 kilómetros, desde la ex Ruta 38 hasta la nueva traza- lleva décadas en mal estado y registra un alto índice de siniestralidad.

Controversia entre la Provincia y Concepción por un tramo de la ruta 329

Controversia entre la Provincia y Concepción por un tramo de la ruta 329

Durante una charla con "Buen Día", noticiero de LG Play, Molinuevo recordó que en diciembre pasado el municipio firmó un convenio con la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para encarar los trabajos en conjunto, aportando materiales, mano de obra y maquinaria. “En seis meses pensábamos que íbamos a terminar este tramo, pero las máquinas que puso la Provincia -solo dos, cuando el convenio hablaba de nueve- fueron retiradas y enviadas a otra obra, dejando todo paralizado durante dos meses”, denunció.

COMUNICACIÓN PÚBLICA

El intendente explicó que la discusión se desató cuando, en la inauguración de otro sector de la Ruta 329, autoridades provinciales atribuyeron la demora a la falta de cordón cuneta, que debe ser construido por Concepción. “Eso corresponde a la tercera y última etapa. Nosotros estábamos en la segunda, que es clave: levantar 100 metros de la calzada vieja con máquinas especiales para luego hormigonar. En una semana podíamos hacerlo”, aseguró.

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia ya cumplió su parte

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia ya cumplió su parte

Molinuevo sostuvo que la Municipalidad comenzó el cordón cuneta “para no perder tiempo”, aunque insistió en que la Dirección de Vialidad es la que tiene la dirección técnica y debe habilitar cada paso. “Nosotros cumplimos con nuestra parte. La demora fue por el retiro de las máquinas, no por el cordón cuneta”, remarcó.

El mensaje de Jaldo

El jefe comunal también reveló un cruce de mensajes con el gobernador, Osvaldo Jaldo, a quien acusó de enviarle expresiones “respetuosas en el tono institucional, pero personales y ofensivas”, tras la difusión de un comunicado municipal explicando la situación. “No voy a detenerme por amenazas ni por falta de respeto. La prioridad uno de Concepción es la Ruta 329”, enfatizó.

Molinuevo señaló que espera reunirse con el titular de Vialidad para destrabar el conflicto y completar la obra, que beneficiará no solo a los vecinos de los seis barrios que atraviesa el tramo, sino también a quienes transitan entre Concepción y otras localidades. “Queremos que se convierta en una avenida segura, con semáforos, luces LED y sendas peatonales”, adelantó.

El intendente afirmó que la discusión no tiene motivaciones políticas. “No buscamos confrontar. Queremos que se termine la obra porque cada día que pasa, los vecinos siguen expuestos a accidentes”, concluyó.

El mensaje que dejó Molinuevo en un acto en Concepción

Durante un breve discurso brindado anoche ante un grupo de vecinos y funcionarios municipales, Molinuevo dejó de manifiesto que había recibido mensajes por parte del gobernador Jaldo. 

Temas Alejandro Molinuevo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Controversia entre la Provincia y Concepción por un tramo de la ruta 329

Controversia entre la Provincia y Concepción por un tramo de la ruta 329

Lo más popular
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
1

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”
2

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia
3

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría
4

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo
5

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso
6

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso

Más Noticias
Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel

Una de las condenadas por el crimen de “Betty” Argañaraz trató de esconderse para no volver a la cárcel

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

Tafí Viejo prepara la vuelta al Pacto Fiscal con la Provincia

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Comentarios