Controversia por un tramo de la Ruta 329: "El gobernador me dijo que no me haga al pícaro"

En medio de la controversia por las obras en un tramo de la Ruta Provincial 329, el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, reveló a LA GACETA que mantuvo un cruce de mensajes con el gobernador Osvaldo Jaldo, a quien acusó de enviarle expresiones “personales y ofensivas”, luego de que el municipio difundiera un comunicado sobre las demoras en un tramo de la Ruta 329. Según el jefe municipal, el proyecto -de 3,8 kilómetros, desde la ex Ruta 38 hasta la nueva traza- lleva décadas en mal estado y registra un alto índice de siniestralidad.
Durante una charla con "Buen Día", noticiero de LG Play, Molinuevo recordó que en diciembre pasado el municipio firmó un convenio con la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) para encarar los trabajos en conjunto, aportando materiales, mano de obra y maquinaria. “En seis meses pensábamos que íbamos a terminar este tramo, pero las máquinas que puso la Provincia -solo dos, cuando el convenio hablaba de nueve- fueron retiradas y enviadas a otra obra, dejando todo paralizado durante dos meses”, denunció.
El intendente explicó que la discusión se desató cuando, en la inauguración de otro sector de la Ruta 329, autoridades provinciales atribuyeron la demora a la falta de cordón cuneta, que debe ser construido por Concepción. “Eso corresponde a la tercera y última etapa. Nosotros estábamos en la segunda, que es clave: levantar 100 metros de la calzada vieja con máquinas especiales para luego hormigonar. En una semana podíamos hacerlo”, aseguró.
Molinuevo sostuvo que la Municipalidad comenzó el cordón cuneta “para no perder tiempo”, aunque insistió en que la Dirección de Vialidad es la que tiene la dirección técnica y debe habilitar cada paso. “Nosotros cumplimos con nuestra parte. La demora fue por el retiro de las máquinas, no por el cordón cuneta”, remarcó.
El mensaje de Jaldo
El jefe comunal también reveló un cruce de mensajes con el gobernador, Osvaldo Jaldo, a quien acusó de enviarle expresiones “respetuosas en el tono institucional, pero personales y ofensivas”, tras la difusión de un comunicado municipal explicando la situación. “No voy a detenerme por amenazas ni por falta de respeto. La prioridad uno de Concepción es la Ruta 329”, enfatizó.
Molinuevo señaló que espera reunirse con el titular de Vialidad para destrabar el conflicto y completar la obra, que beneficiará no solo a los vecinos de los seis barrios que atraviesa el tramo, sino también a quienes transitan entre Concepción y otras localidades. “Queremos que se convierta en una avenida segura, con semáforos, luces LED y sendas peatonales”, adelantó.
El intendente afirmó que la discusión no tiene motivaciones políticas. “No buscamos confrontar. Queremos que se termine la obra porque cada día que pasa, los vecinos siguen expuestos a accidentes”, concluyó.
El mensaje que dejó Molinuevo en un acto en Concepción
Durante un breve discurso brindado anoche ante un grupo de vecinos y funcionarios municipales, Molinuevo dejó de manifiesto que había recibido mensajes por parte del gobernador Jaldo.