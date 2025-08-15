Controversia por un tramo de la Ruta 329: "El gobernador me dijo que no me haga al pícaro"

En medio de la controversia por las obras en un tramo de la Ruta Provincial 329, el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, reveló a LA GACETA que mantuvo un cruce de mensajes con el gobernador Osvaldo Jaldo, a quien acusó de enviarle expresiones “personales y ofensivas”, luego de que el municipio difundiera un comunicado sobre las demoras en un tramo de la Ruta 329. Según el jefe municipal, el proyecto -de 3,8 kilómetros, desde la ex Ruta 38 hasta la nueva traza- lleva décadas en mal estado y registra un alto índice de siniestralidad.