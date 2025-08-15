 Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires
"Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo", afirmó la ministra de Seguridad a través de sus redes sociales.

Hace 31 Min

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich,  confirmó este viernes que será candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. “Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro”, dijo.

En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), la funcionaria afirmó: “Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”.

“Ese esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza”, subrayó 

También lanzó fuertes críticas a la oposición. “Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”, añadió.

Por último, Bullrich dijo que “bajo el liderazgo de Javier Milei” será candidata a senadora “para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado". “Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso“, sentenció. 

