Elecciones 2025: Espert encabezará la lista de diputados del oficialismo en la provincia de Buenos Aires

Consultado sobre la posibilidad de que él mismo integre la nómina, Pareja no lo descartó: “Eso depende de la voluntad de Karina Milei y del equipo en general. Yo estoy muy consciente del lugar que ocupo y la oportunidad que tengo. Soy un agradecido de desempeñarme en este terreno con la libertad que lo hago. Si me toca ser candidato, lo seré; y si no, por supuesto que estoy haciendo lo que tengo que hacer”, sentenció.