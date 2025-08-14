 Elecciones 2025: Espert encabezará la lista de diputados del oficialismo en la provincia de Buenos Aires
El anuncio fue dado por el presidente del partido libertario, Sebastián Pareja.

Hace 2 Hs

El jefe de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, confirmó que José Luis Espert encabezará la nómina de candidatos bonaerenses para las elecciones legislativas nacionales. El segundo puesto será ocupado por una mujer, aunque su nombre aún no fue definido.

Mientras el oficialismo afina los detalles para el lanzamiento de la campaña bonaerense, previsto para este jueves en el club Atenas de La Plata, también trabaja en la conformación de las listas nacionales para los comicios de octubre. El plazo para registrar a los candidatos vence este domingo.

"Hoy lanzamos oficialmente la campaña de la provincia de Buenos Aires. Vamos a presentar el equipo de trabajo, representado en las ocho cabezas de las ocho secciones electorales. Estarán los candidatos presentes, darán algún discurso representativo, y cerrará el acto el Presidente de la Nación", adelantó Pareja en diálogo con Radio Mitre.

Sobre la lista nacional, el dirigente precisó que "José Luis (Espert) es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional". Asimismo, adelantó que "la dos va a ser una mujer", decisión que se definirá "entre mañana y el domingo".

Pareja indicó que la segunda candidata será de LLA y que el tercer lugar "seguramente sea (Diego) Santilli", hoy alejado del PRO. “En general los nombres están ahí dando vueltas, con lo cual ahora vamos a estar tomando las definiciones finales”, sostuvo.

"La única definición que hoy te puedo garantizar es la de Espert, que lo venimos trayendo desde hace ya muchos meses. Después, lo demás son definiciones de lugares que tienen que ver más bien con alguna estrategia propia que otra cosa", explicó.

En esa línea, adelantó que el cuarto puesto “será otra mujer” y que el legislador Alejandro Finocchiaro “va a estar en la lista de diputados nacionales, seguramente”, aunque reconoció que “no sé decir el lugar exacto hoy”.

Consultado sobre la posibilidad de que él mismo integre la nómina, Pareja no lo descartó: “Eso depende de la voluntad de Karina Milei y del equipo en general. Yo estoy muy consciente del lugar que ocupo y la oportunidad que tengo. Soy un agradecido de desempeñarme en este terreno con la libertad que lo hago. Si me toca ser candidato, lo seré; y si no, por supuesto que estoy haciendo lo que tengo que hacer”, sentenció.

