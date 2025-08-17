Obesidad y desinformación: alertan sobre la necesidad de un enfoque integral en nutrición

En un contexto donde el exceso de peso afecta a más del 65% de la población argentina, la obesidad se consolida como uno de los principales desafíos para la salud pública. La situación preocupa tanto por su impacto en enfermedades crónicas -como diabetes, hipertensión y patologías cardiovasculares- como por la multiplicidad de mensajes erróneos que circulan sobre el tema.