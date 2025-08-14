Pronóstico en Argentina: ¿cuándo llega la ciclogénesis y cómo impactará en el clima?

En Jujuy, Salta y Tucumán podrían producirse lluvias débiles con abundante nubosidad, mientras que en la cordillera cuyana se espera un desmejoramiento con precipitaciones y nevadas en zonas altas. Este cambio en la cordillera central estará asociado a la llegada de una perturbación en altura que, a lo largo del fin de semana, se desplazará hacia el este, provocando una ligera inestabilidad en el centro del territorio.