 Pronóstico en Argentina: ¿cuándo llega la ciclogénesis y cómo impactará en el clima?
Pronóstico en Argentina: ¿cuándo llega la ciclogénesis y cómo impactará en el clima?

El fin de semana largo del Día del Niño tendrá algunas lluvias aisladas y temperaturas en ascenso en algunas provincias.

Hace 1 Hs

Durante hoy y mañana, un sistema de alta presión avanzará desde el norte de la Patagonia hacia el este bonaerense. A medida que se desplace, se afianzará el ingreso de aire frío y se mantendrán condiciones de tiempo muy estable desde la Patagonia hasta la región pampeana. Por el momento no hay alerta meteorológica.

En la Patagonia se esperan heladas de fuerte a severa intensidad, sobre todo en Santa Cruz y el oeste de Chubut, mientras que en La Pampa y gran parte de Buenos Aires serán moderadas a fuertes, con mínimas que podrían alcanzar los -5°. El jueves por la mañana se prevé la mayor cobertura de heladas intensas en el país, aunque el viernes podrían presentarse nuevamente con menor intensidad.

¿Cómo estará el clima el fin de semana largo?

Para el viernes, que será día no laborable en Argentina, se pronostica un aumento generalizado de las temperaturas, con vientos del norte o noreste predominando en gran parte del país. El inicio del fin de semana largo estará mayormente acompañado de buen tiempo y nubosidad variable en diferentes regiones.

En Jujuy, Salta y Tucumán podrían producirse lluvias débiles con abundante nubosidad, mientras que en la cordillera cuyana se espera un desmejoramiento con precipitaciones y nevadas en zonas altas. Este cambio en la cordillera central estará asociado a la llegada de una perturbación en altura que, a lo largo del fin de semana, se desplazará hacia el este, provocando una ligera inestabilidad en el centro del territorio.

El sábado comenzaría con precipitaciones aisladas en Cuyo, La Pampa y Córdoba. Durante la segunda mitad del día, no se descartan lluvias en el sur del Litoral, el norte de Buenos Aires y el área metropolitana.

El domingo presentará condiciones inestables en el centro-este, con cielos cubiertos, nieblas, neblinas y posibles lloviznas sobre la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, aunque se espera una mejora hacia la tarde, coincidiendo con la celebración del Día del Niño.

Distintos modelos de pronóstico, en sus últimas actualizaciones, anticipan que la próxima semana una ciclogénesis de gran magnitud captará la atención meteorológica en todo el país.

El modelo ECMWF proyecta un notorio desmejoramiento de las condiciones climáticas de oeste a este sobre la franja central de Argentina, con lluvias y tormentas que se intensificarán y cubrirán más territorio. El martes sería el momento decisivo, cuando se forme un profundo centro de bajas presiones en el centro-este, acompañado de intensos vientos y precipitaciones.

En 48 a 72 horas, este evento podría acumular más de 50 mm de lluvia en zonas del centro del país durante la primera mitad de la próxima semana.

