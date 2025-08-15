 Yanina Latorre cuestionó a Thelma Fardín y desató una guerra con la actriz: "Frivolizas la causa"
Yanina Latorre cuestionó a Thelma Fardín y desató una guerra con la actriz: "Frivolizas la causa"

La actriz subió un video "actuado" para negar una "derrota" en la causa contra Juan Darthés, a la conductora no le gustaron las formas y recibió una devolución tremenda.

Yanina Latorre cuestionó a Thelma Fardín y desató una guerra con la actriz
Hace 9 Min

Luego de hacerse pública la intención de Juan Darthés de anular el juicio que lo condenó por el abuso sexual a Thelma Fardín, la actriz compartió un video en el que se la ve realizando distintas actividades cotidianas en su hogar, mientras habla sobre el estado del caso judicial y las últimas novedades. A Yanina Latorre no le gustó la forma y la cuestionó. "Vos frivolizas la causa", le dijo.

Pese a los numerosos mensajes de apoyo que le enviaron colegas y celebridades como Inés Estévez, Evelyn Botto y Fernanda Callejón, la periodista Yanina Latorre cuestionó que la actriz abordara la noticia sobre el intento de anulación del juicio con una filmación con los códigos de las redes sociales.

Yanina Latorre cuestionó a Thelma Fardín y se armó una explosiva guerra entre ambas

"Lo que no entiendo es por que para comunicar algo tan duro siempre es guionado y actuado, ¿No?", lanzó Yanina en su cuenta de X (antes Twitter). Poco contenta con su planteo, Thelma le contestó: "Yanina, no es que te importe la forma, es que criticas lo único que podes porque no soportas el fondo. Es mi historia, y no voy a ser la víctima que vos esperas, voy a ser la sobreviviente que quiera".

Luego, Fardín hizo referencia a la crítica respecto al video que compartió en redes sociales: "Sobre tu idea de 'guionado', cuando quieras hablamos mano a mano, puedo hablar horas, con fundamentos y saber pero sé que preferís no exponerte y hacer un papelón. Que vos denostes cada cosa que hago, me enorgullece".

"La mitad es ignorancia y la otra mitad, fake news. ¿Qué inventarás ahora para difamarme? La diferencia entre vos y yo es que a mi los dolores me hicieron querer cambiar las cosas, a vos los tuyos, te hicieron destilar odio", concluyó la actriz.

La respuesta de Yanina Latorre a Thelma Fardín: "No entendiste nada"

La contestación de Thelma no pasó desapercibida para Yanina. La panelista y conductora redobló la apuesta en su cuenta de X. "No entendiste nada. Estoy absolutamente de acuerdo con tu denuncia y te creo todo", afirmó la esposa de Diego Latorre.

"Estoy muy pero muy feliz con la condena, feliz por vos y por todas las mujeres que pasan o pasaron por lo mismo que vos pero no me parece esta la forma de comunicarlo tipo reel guionado y creo que tengo derecho a expresarlo. Una lastima que subestimes mujeres y me agredas así, yo no te agredí", sentenció Yanina.

Finalmente, sobre la propuesta que le hizo la actriz de hablar personalmente, Yanina le retrucó: "Y cuando decís que si hablamos mano mano haría un papelón… habla mas de vos que de mi. Yo te espero en mi programa cuando quieras".

