Yanina Latorre cuestionó a Thelma Fardín y desató una guerra con la actriz: "Frivolizas la causa"

"Lo que no entiendo es por que para comunicar algo tan duro siempre es guionado y actuado, ¿No?", lanzó Yanina en su cuenta de X (antes Twitter). Poco contenta con su planteo, Thelma le contestó: "Yanina, no es que te importe la forma, es que criticas lo único que podes porque no soportas el fondo. Es mi historia, y no voy a ser la víctima que vos esperas, voy a ser la sobreviviente que quiera".