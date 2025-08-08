 Por qué Juan Darthés pidió la nulidad de su condena por abuso sexual contra Thelma Fardín
Por qué Juan Darthés pidió la nulidad de su condena por abuso sexual contra Thelma Fardín

Darthés fue denunciado en diciembre de 2018 por Fardin, quien afirmó que fue abusada sexualmente en Nicaragua durante una gira de Patito Feo.

Hace 3 Hs

El actor Juan Darthés, sentenciado en Brasil a seis años de prisión con régimen semiabierto por abuso sexual con acceso carnal contra Thelma Fardín, pidió que se anule el juicio que lo condenó. Carla Junqueira, abogada de la denunciante, dijo que la defensa del actor presentó un recurso especial y extraordinario ante las cortes superiores de Brasilia, que todavía no fue aceptado.

La condena contra Darthes fue confirmada el año pasado por un Tribunal de Segunda Instancia luego de que el de primera instancia lo absolviera por falta de pruebas. La sentencia de régimen abierto le permite salir a trabajar aunque debe volver diariamente al penal para dormir ahí todas las noches.

Darthés fue denunciado en diciembre de 2018 por Fardin, quien afirmó que fue abusada sexualmente en Nicaragua durante una gira de Patito Feo, cuando era menor de edad. En ese momento, el actor, que siempre negó loa hechos, tenía 45 años y ella apenas 16. Tras la denuncia y debido a convenios bilaterales se aceptó seguir el juicio en Brasil, de donde es oriundo el actor.

Para pedir la nulidad de la condena, la defensa de Darthés argumentó la ausencia de pruebas de violencia o amenazas y pidió que se reconozca que su conducta es atípica. En los documentos legales, los abogados indicaron que se violaron el artículo 214 del Código Penal brasileño y el artículo 386, inciso 3, del Código de Procedimiento Penal, motivo por el cual solicitaron anular la sentencia.

Asimismo, fundamentaron que la Justicia brasileña se basó en un estándar probatorio ilegítimo al incumplir el artículo 386, inciso 7, del Código Procesal Penal. También reclamaron que se declare nula toda actuación del Tribunal Federal al considerarlo incompetente para el caso y pidieron que la causa sea remitida al Tribunal Estatal de San Pablo, ya que no hubo elementos que justifiquen la intervención de la justicia federal.

En el escrito se explicó además que Brasil y Nicaragua no cuentan con un tratado de cooperación para extradiciones, dado que el hecho denunciado habría ocurrido en Nicaragua durante una gira de Patito Feo, cuando Darthés tenía 45 años y Fardín 16.

