Por qué Juan Darthés pidió la nulidad de su condena por abuso sexual contra Thelma Fardín

Darthés fue denunciado en diciembre de 2018 por Fardin, quien afirmó que fue abusada sexualmente en Nicaragua durante una gira de Patito Feo, cuando era menor de edad. En ese momento, el actor, que siempre negó loa hechos, tenía 45 años y ella apenas 16. Tras la denuncia y debido a convenios bilaterales se aceptó seguir el juicio en Brasil, de donde es oriundo el actor.