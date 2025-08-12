Yanina Latorre cuestionó el regreso de Jey Mammón a la televisión: “¿Quién lo contrata?”

Además, hizo referencia a las recientes declaraciones del conductor en los medios: “Es verdad que dio notas, estuvo con Carmen Barbieri y leí que dijo que la tele lo echó, que no eligió irse... Y sí, la tele lo echó. ¿Quién lo contrata? ¿Quién lo produce? ¿Sabés la guita que perdió Sofovich con él?”, remató Latorre.