 Yanina Latorre cuestionó el regreso de Jey Mammón a la televisión: “¿Quién lo contrata?”
Yanina Latorre cuestionó el regreso de Jey Mammón a la televisión: “¿Quién lo contrata?”

Luego de su polémica salida de los medios, el humorista estrenó un nuevo programa y la panelista de LAM lo destrozó.

Jey Mammón volvió a la pantalla chica argentina. Su regreso no pasó desapercibido y generó fuertes reacciones, especialmente por parte de Yanina Latorre, quien no dudó en criticar duramente su reaparición pública. El conductor debutó en El Nueve con Medianoche con Jey, un ciclo de estilo Late Night Show que combina música y entrevistas a figuras del espectáculo.

Desde su espacio en El Observador, la panelista de LAM se mostró visiblemente molesta: “¿Jey Mammón vuelve a la televisión? Es de locos”. “¿Quién lo contrató? ¿Tiene anunciantes?”, se preguntó al aire.

La explosiva crítica de Yanina Latorre contra Jey Mammón 

Latorre fue aún más contundente al recordar el paso de Mammón por Córdoba: “Estuvo en Córdoba, la gente eligió no verlo. Es muy complicada de la que vuelve Jey, es un tema también comercial”, señaló.

Además, hizo referencia a las recientes declaraciones del conductor en los medios: “Es verdad que dio notas, estuvo con Carmen Barbieri y leí que dijo que la tele lo echó, que no eligió irse... Y sí, la tele lo echó. ¿Quién lo contrata? ¿Quién lo produce? ¿Sabés la guita que perdió Sofovich con él?”, remató Latorre.

