 El Ente Cultural dictará un taller de creatividad para quienes escriben en secreto
El Ente Cultural dictará un taller de creatividad para quienes escriben en secreto

El espacio propone consignas, ejercicios y acompañamiento a medida. Habrá una clase abierta gratuita el lunes 11 de agosto.

ESCRITURA CREATIVA. El taller está pensado para acompañar a jóvenes escritores y escritoras en cualquier etapa de su camino. / CORTESÍA SOFIA DIBI
Hace 4 Hs

Si alguna vez escribiste en una hoja suelta y la escondiste; si tenés una historia en la cabeza que nunca terminaste de escribir o si ya te animás a mostrar lo que hacés pero querés crecer, este taller es para vos. En agosto arranca una nueva edición del Taller de Escritura Creativa dictado por la actriz y docente Sofía Dibi pensado especialmente para jóvenes que escriben poesía, fanfics, capítulos de novelas, dramaturgia o rolean con amigos. ¿Estás dudando? Este lunes habrá una clase sin costo para probar la experiencia.

El taller se dictará todos los lunes de 19 a 21 en el Espacio Cultural Don Bosco (avenida Mitre 396, San Miguel de Tucumán). La propuesta no tiene límites de género ni formato: cada participante podrá trabajar sobre lo que más le guste escribir, desde cuentos breves hasta escenas teatrales, pasando por relatos de autoficción, diálogos de rol o versos sueltos.

Además de los encuentros presenciales, habrá un seguimiento personal para acompañar los procesos creativos. La idea es que cada persona pueda desarrollar hasta dos textos por semana, con la posibilidad de recibir devoluciones, correcciones y sugerencias.

Quién da el taller

Sofía Dibi, la docente a cargo, es intérprete dramática y escritora con trayectoria como tallerista. Actualmente trabaja en la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán y en la Usina Cultural, en el área de Industrias Creativas del Ente Cultural de Tucumán, que también avala esta iniciativa. Su enfoque busca estimular la creatividad a partir de disparadores originales, ejercicios lúdicos y un ambiente de confianza donde se valore tanto la producción individual como el intercambio colectivo.

Para quienes quieran probar antes de anotarse, el lunes 11 de agosto habrá una clase abierta y gratuita, también de 19 a 21 en Don Bosco. Será una oportunidad para conocer el espacio, la dinámica del taller y empezar a soltar la escritura. No es necesario tener experiencia previa: sólo hace falta ganas de escribir y compartir.

