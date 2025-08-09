El Ente Cultural dictará un taller de creatividad para quienes escriben en secreto

Si alguna vez escribiste en una hoja suelta y la escondiste; si tenés una historia en la cabeza que nunca terminaste de escribir o si ya te animás a mostrar lo que hacés pero querés crecer, este taller es para vos. En agosto arranca una nueva edición del Taller de Escritura Creativa dictado por la actriz y docente Sofía Dibi pensado especialmente para jóvenes que escriben poesía, fanfics, capítulos de novelas, dramaturgia o rolean con amigos. ¿Estás dudando? Este lunes habrá una clase sin costo para probar la experiencia.