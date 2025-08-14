Cómo conviene comer la avena en el desayuno: ¿cruda o cocida?

La avena cocida puede presentar menor cantidad de nuestrientes debido a la cocción a la vez que la avena cruda conserva todos sus componentes intactos, como es el caso de la fibra y proteínas que se reducen cuando esta se cocina. Pero esta última forma de consumirla también puede tener algunas contraindicaciones, sobre todo para las personas con problemas digestivos ya que contiene ácido fítico que se une a minerales como el hierro y el zinc, lo que dificulta que el cuerpo los absorba y lo que puede provocar algunas indigestiones.