 Sueño reparador y profundo: cuántas horas es necesario dormir y por qué es importante
Secciones
SociedadEstilo de vida

Sueño reparador y profundo: cuántas horas es necesario dormir y por qué es importante

Los especialistas señalan que la calidad del sueño es mucho más importante que la cantidad. Sin embargo, siempre hay referencias sobre la cantidad de horas que se recomienda descansar para lograr la recuperaicón corporal.

Hace 1 Hs

Dormir bien es esencial para mantener un buen estado de salud. Un descanso interrumpido o de mala calidad puede tener consecuencias tanto en el corto como el largo plazo. Curiosamente, no todas las personas saben cómo descansar correctamente ni cómo mejorar las condiciones de su sueño. Un buen inicio es conocer cuáles son las etapas del sueño, para intentar aprovechar todo el momento posible.

Los cuatro alimentos que combaten el insomnio: qué cenar para dormir mejor

Los cuatro alimentos que combaten el insomnio: qué cenar para dormir mejor

La Fundación del Corazón citó un estudio del European Heart Journal. Este afirma que las personas con problemas para dormir tienen el triple de posibilidades de sufrir una insuficiencia cardíaca que los que duermen más. “El insomnio aumenta los niveles en sangre de las hormonas del estrés, lo que aumenta la tensión arterial y la frecuencia cardíaca”, destaca.

Por eso es importante tener un sueño adecuado. Cuando descansamos, el cuerpo puede relajarse y se potencia la producción de hormonas que benefician el cuerpo y contrarrestan los efectos de las hormonas del estrés. La melanina y serotonina, por ejemplo, también están relacionadas al bienestar y la felicidad. “La falta de sueño provoca una liberación aumentada y sostenida de las hormonas del estrés”, señala la Fundación del Corazón.

Las fases del sueño: cuántas horas de sueño necesitamos

Lograr conciliar el sueño de forma correcta implica en total cuatro fases, cada una señalada por una característica diferente, así como también por diferentes acondicionamientos del cuerpo. Aunque es importante tenerlas en cuenta para saber cuándo descansamos mejor, no hay un acuerdo fijo sobre la cantidad de horas que debemos dormir por día.

La primera fase es la conciliación o adormecimiento. Tiene una duración breve, que puede tomar unos 10 minutos. La actividad muscular y cerebral empiezan a disminuir y se inician los movimientos oculares lentos. Inmediatamente después, la segunda fase ofrece un sueño más ligero así como un ritmo cardíaco más lento. Despertarse en esta etapa implica que probablemente no recordemos haber dormido.

La tercera fase es la transición hacia el sueño profundo en la que el bloqueo sensorial se intensifica. Dura solamente dos a tres minutos y despertarse en esta etapa puede producir confusión. En ella empieza la recuperación del cuerpo.

Por último, la cuarta etapa, también conocida como sueño delta o del sueño REM, es en la que el cerebro se encuentra más activo. Los ojos inician movimientos rápidos y podemos empezar a soñar. Es la etapa fundamental para la recuperación de las moléculas y, despertarnos en medio de la etapa REM puede llevarnos a recordar lo que soñamos.

En definitiva, no se puede controlar cuántas horas de sueño REM tenemos cada vez que dormimos, ya que todas las fases se producen de forma cíclica. Por eso los especialistas recomiendan dormir aproximadamente siete horas por noche, para dar lugar a la suficiente ocurrencia de todas las etapas.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los cuatro alimentos que combaten el insomnio: qué cenar para dormir mejor

Los cuatro alimentos que combaten el insomnio: qué cenar para dormir mejor

¿Te cuesta dormir?: los errores de tu habitación que provocan insomnio, según el Feng Shui

¿Te cuesta dormir?: los errores de tu habitación que provocan insomnio, según el Feng Shui

Esta es la única prenda que no deberías quitarte si querés dormir mejor

Esta es la única prenda que no deberías quitarte si querés dormir mejor

¿Por qué sentimos que caemos al vacío mientras dormimos? Este es el motivo

¿Por qué sentimos que caemos al vacío mientras dormimos? Este es el motivo

¿Cenar pesado genera pesadillas? la relación entre las comidas cargadas y los sueños

¿Cenar pesado genera pesadillas? la relación entre las comidas cargadas y los sueños

Lo más popular
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
1

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte
2

Cruce por la Ruta 329: Nazur dijo que la demora es municipal y que la Provincia cumplió su parte

Controversia por un tramo de la Ruta 329: El gobernador me dijo que no me haga al pícaro
3

Controversia por un tramo de la Ruta 329: "El gobernador me dijo que no me haga al pícaro"

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”
4

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso
5

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes gris y lluvioso

Lisandro Catalán: Me encantaría postularme para gobernador, pero hoy no es mi meta
6

Lisandro Catalán: "Me encantaría postularme para gobernador, pero hoy no es mi meta"

Más Noticias
Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

¿Qué sucede cuando la fidelidad se pone a prueba? La miniserie subida de tono que arrasa en Netflix

¿Qué sucede cuando la fidelidad se pone a prueba? La miniserie subida de tono que arrasa en Netflix

El comentario íntimo de La Joaqui sobre Luck Ra: “Saquen sus conclusiones, perras”

El comentario íntimo de La Joaqui sobre Luck Ra: “Saquen sus conclusiones, perras”

¿Día del Niño en el parque o en casa? El clima en Tucumán el domingo 17 de agosto

¿Día del Niño en el parque o en casa? El clima en Tucumán el domingo 17 de agosto

Horóscopo chino: los signos que deberán cuidar su salud y sus emociones en agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán cuidar su salud y sus emociones en agosto, según Ludovica Squirru

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Comentarios