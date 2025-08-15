Sueño reparador y profundo: cuántas horas es necesario dormir y por qué es importante

Por eso es importante tener un sueño adecuado. Cuando descansamos, el cuerpo puede relajarse y se potencia la producción de hormonas que benefician el cuerpo y contrarrestan los efectos de las hormonas del estrés. La melanina y serotonina, por ejemplo, también están relacionadas al bienestar y la felicidad. “La falta de sueño provoca una liberación aumentada y sostenida de las hormonas del estrés”, señala la Fundación del Corazón.