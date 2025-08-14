¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando dormimos con la luz prendida?

La presencia de la luz al dormir se ha relacionado con el aumento considerable de la resistencia a la insulina así como frecuencias cardíacas más elevadas. A la vez el sueño deficiente puede tener efectos cognitivos que se traducen en una reducción de la atención y la capacidad de aprender nuevas destrezas y habilidades, así como de memorizar. También aumenta el riesgo de accidentes laborales y de tráfico. Por último, la luz artificial se ha asociado con el desarrollo de enfermedades como las cardiovasculares, la obesidad, los problemas de salud mental y el cáncer.