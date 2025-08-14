La miniserie prohibida de Netflix que solo los adultos pueden ver y está basada en hechos reales

Netflix tiene en su catálogo una producción que, pese a haber llegado en 2019, sigue conquistando a los suscriptores gracias a su intensidad, su rigor histórico y una trama que combina sexo, misterio, corrupción y violencia. Se trata de Los últimos zares, una miniserie británica de solo seis capítulos —de menos de 50 minutos cada uno— que reconstruye uno de los períodos más convulsos de la historia rusa.