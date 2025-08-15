El presidente Javier Milei prepara dos viajes a Estados Unidos para el mes próximo

En el ámbito económico interno, el ministro de Economía, Luis Caputo, se enfrenta a tensiones en el mercado de deuda en pesos. Tras una licitación en la que solo se renovó el 61% de los vencimientos a una tasa del 69,5%, el Gobierno anunció una colocación de emergencia para absorber el excedente de pesos y evitar presiones sobre el tipo de cambio. El FMI advirtió que las altas tasas de interés podrían poner en peligro el superávit financiero, un pilar fundamental del plan económico del gobierno, al aumentar el costo del servicio de la deuda.