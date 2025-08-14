Milei lanzó la campaña bonaerense: "Qué lindo ver tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas"

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó este jueves el primer acto de campaña de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires y llamó a "devorar al kirchnerismo en las urnas". "Que lindo ver a tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas", dijo.
Durante su discurso, el mandatario le agradeció a las ocho cabezas de lista que se presentan en territorio bonaerense. “Ellos son los encargados de portar la antorcha de la libertad en la Provincia. Tienen la enorme responsabilidad de ponerle un freno a Kicillof y al maldito kirchnerismo”, afirmó.
“Lamentable cuatro décadas de populismo han convertido a la provincia de Buenos Aires en una vergüenza nacional. Fue transformada en un reducto de atraso, corrupción, clientelismo y miseria humana planificada. No se puede tapar el sol con la mano, la calle es tierra de nadie, la gente vive con miedo mientras los delincuentes circulan impunes en las calles”, agregó.
Javier Milei arremetió contra la gestión de Kicillof
Luego, Milei apuntó contra Axel Kicillof y manifestó que el kirchnerismo “es peor que el narcotraficante”. "El gobernador no hace más que darle la espalda a la gente una y otra vez. En definitiva, no solo gasta mucho, dado que la Provincia sigue siendo deficitaria, continúa endeudando a los bonaerenses, gasta mal y el orden de prioridades está completamente roto".
"El gobernador prefiere seguir con su campaña eterna y llenar provincia de Buenos Aires de ñoquis, mientras el territorio sigue siendo un baño de sangre", sostuvo.