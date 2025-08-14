Milei lanzó la campaña bonaerense: "Qué lindo ver tantos leones libres para devorar al kirchnerismo en las urnas"

Luego, Milei apuntó contra Axel Kicillof y manifestó que el kirchnerismo “es peor que el narcotraficante”. "El gobernador no hace más que darle la espalda a la gente una y otra vez. En definitiva, no solo gasta mucho, dado que la Provincia sigue siendo deficitaria, continúa endeudando a los bonaerenses, gasta mal y el orden de prioridades está completamente roto".