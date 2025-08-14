Zelensky le agradeció a Milei por su apoyo en las negociaciones de paz con Rusia

El presidente Javier Milei se comunicó este jueves con su par de Ucrania, Volodimir Zelensky, para transmitirle el apoyo de la Argentina en las negociaciones que buscan alcanzar un armisticio con Rusia, país con el que mantiene un conflicto bélico desde 2022.
Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que la conversación se extendió durante 15 minutos y que incluyó la posibilidad de una futura visita de Milei a Kiev. “Fue un diálogo cordial entre dos amigos”, señalaron.
El contacto se produjo pocas horas antes del encuentro que mantendrán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder del Kremlin, Vladimir Putin, en la base militar Elmendorf-Richardson, en Alaska, con el objetivo de avanzar en una hoja de ruta para poner fin a la guerra.
En su cuenta de X, Zelensky expresó: “Tuve una buena conversación con el presidente de Argentina. Por supuesto, hablamos de la situación diplomática. Le informé sobre los contactos recientes con nuestros socios y recalqué que nuestra postura es absolutamente clara: Ucrania necesita una paz justa y garantías de seguridad fiables. Javier está dispuesto a colaborar personalmente para lograrlo. ¡Gracias!”.
El mandatario ucraniano también comentó que dialogaron sobre “los logros económicos” del gobierno libertario, en especial la desregulación y la baja de la inflación. “Felicité a Javier por estos importantes resultados. Ucrania está interesada en estudiar esta experiencia y conversamos sobre una posible oportunidad para hacerlo”, indicó.
Zelensky destacó que la relación bilateral “está alcanzando un nivel verdaderamente alto”, y mencionó áreas de cooperación potencial como tecnología, economía e industria agrícola. Además, acordaron reanudar el formato de consultas políticas entre sus cancillerías para fortalecer el vínculo.
El presidente ucraniano agradeció la participación de Milei en la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos y reafirmó el compromiso de trabajar junto a sus socios para lograr que todos los menores regresen a sus hogares. “Acordamos nuestros próximos contactos y estaré encantado de ver a Javier en Ucrania”, concluyó.
Un vínculo con historia
La relación entre Milei y Zelensky comenzó con gestos cercanos. El ucraniano asistió a la asunción del libertario en la Casa Rosada, donde recibió una Januquiá —candelabro judío de nueve brazos usado en Jánuca— como obsequio.
Meses más tarde, Milei participó del G7 por invitación de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y luego viajó a Suiza para asistir a la Cumbre Global por la Paz.
Sin embargo, en febrero de este año, Argentina se abstuvo de votar en la ONU una resolución que exigía la retirada “inmediata y sin condiciones” de las tropas rusas de Ucrania. Según fuentes diplomáticas, apoyar la medida habría sido un gesto “muy fuerte” y se optó por mantener una postura neutral para equilibrar las relaciones con ambas partes.
Mientras tanto, las principales potencias europeas respaldan a Kiev en su rechazo a la exigencia rusa de anexar las regiones de Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia y Crimea como condición para la paz.