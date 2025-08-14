Zelensky le agradeció a Milei por su apoyo en las negociaciones de paz con Rusia

Sin embargo, en febrero de este año, Argentina se abstuvo de votar en la ONU una resolución que exigía la retirada “inmediata y sin condiciones” de las tropas rusas de Ucrania. Según fuentes diplomáticas, apoyar la medida habría sido un gesto “muy fuerte” y se optó por mantener una postura neutral para equilibrar las relaciones con ambas partes.