Francella criticó los filmes que no llevan público

Guillermo Francella quedó en el ojo de la tormenta luego de que se viralizaron en las redes sociales sus críticas al cine que no llena salas.
Francella apeló a la lógica de mercado para determinar el valor que puede tener o no una película. Entrevistado en el canal de streaming Olga hace unos días, Francella aseguró que “hay un cine muy premiado pero que le da la espalda al público. Van cuatro personas nada más, ni la familia del director va”.
Y agrego: “Son obras de arte, pero no tienen identificación, no representan a nadie”. “Hay obras muy premiadas pero que después decís ‘¿qué pasó?’, estás viendo y decís ‘¿terminó? ¿cómo terminó?’”, deploró antes de emprenderla luego con todo el arte no mainstream. O el arte contemporáneo, que ves un botín de Sacachispas, con una media sucia adentro y pagan dos palos verdes. Eso es arte de pronto para los que saben de arte. Yo no lo veo”, sentenció.