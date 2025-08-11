Francella criticó los filmes que no llevan público

Y agrego: “Son obras de arte, pero no tienen identificación, no representan a nadie”. “Hay obras muy premiadas pero que después decís ‘¿qué pasó?’, estás viendo y decís ‘¿terminó? ¿cómo terminó?’”, deploró antes de emprenderla luego con todo el arte no mainstream. O el arte contemporáneo, que ves un botín de Sacachispas, con una media sucia adentro y pagan dos palos verdes. Eso es arte de pronto para los que saben de arte. Yo no lo veo”, sentenció.