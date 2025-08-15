Horóscopo chino: los signos que deberán cuidar su salud y sus emociones en agosto, según Ludovica Squirru

Según Ludovica Squirru, experta en horóscopo chino, el mes de agosto trae consigo un desafío particular para la salud y el bienestar emocional de ciertos signos del zodíaco oriental. Sus predicciones detalladas advierten que este período requerirá una atención especial en el cuidado personal y la gestión de las emociones para evitar complicaciones.