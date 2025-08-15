Según Ludovica Squirru, experta en horóscopo chino, el mes de agosto trae consigo un desafío particular para la salud y el bienestar emocional de ciertos signos del zodíaco oriental. Sus predicciones detalladas advierten que este período requerirá una atención especial en el cuidado personal y la gestión de las emociones para evitar complicaciones.
La especialista en astrología china, conocida por sus acertadas proyecciones anuales, revela cuáles son los signos que deberán estar más atentos. En esta nota, te contamos en profundidad las recomendaciones de Squirru para que cada uno pueda sortear los obstáculos y mantener el equilibrio durante este mes.
Horóscopo chino: los signos que deberán cuidar su salud y sus emociones en agosto, según Ludovica Squirru
Rata:
“Sentirá una necesidad urgente de limpieza emocional y mental. Atravesará un proceso de depuración intensa: será como meter todo en el lavarropas y luego darse una ducha larga para quitarse lo que no le pertenece”.
"Hay que tomar precaución ya que podrían verse envueltos en conflictos ajenos, especialmente dentro de la familia o con figuras de autoridad. El consejo: mantenerse al margen de esas disputas para evitar enredos y desgaste innecesario. Dar consejos sí, involucrarse no”, revele Ludovica.
Tigre:
“Deberá controlar su impaciencia para evitar conflictos irreversibles. El año de la Serpiente más el mes del Mono activa en los Tigres un patrón conocido como San Xing, que puede detonar consecuencias por acciones impulsivas”.
“Se sugiere que si no se toma el trabajo de cambiar su reactividad, podrían arruinarse relaciones clave o perder oportunidades. Pero si elige madurar, este mes será una gran puerta hacia la sanación personal”, aconseja Squirru.
Conejo:
“Enfrentará desafíos emocionales y deberá enfocar su energía en lo que sí puede controlar. Este mes lo afecta especialmente; podría haber desorden mental y emocional. Para atravesarlo mejor, se aconseja crear una rutina clara, ordenar su espacio y pedir apoyo a signos amigos”.