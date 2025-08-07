 Horóscopo chino y la energía del Mono: cuáles son los signos que serán traicionados en agosto
Secciones
SociedadActualidad

Horóscopo chino y la energía del Mono: cuáles son los signos que serán traicionados en agosto

Los signos se hacen más volátiles con la energía del Mono, por lo que será usual que las personas tengan actitudes inesperadas durante el mes.

Hace 2 Hs

Agosto es un mes donde los signos suelen alcanzar el pico de su volatilidad, es por eso que son propensos a cometer actos inesperados. El Horóscopo Chino acentúa esta teoría inspirada en la energía del mono, que en un año será precedido por la Serpiente de Madera.

Horóscopo chino: Ludovica Squirru advierte que la economía de estos signos podría complicarse en agosto

Horóscopo chino: Ludovica Squirru advierte que la economía de estos signos podría complicarse en agosto

Por estas razones, los animales del horóscopo que pueden recibir traiciones o daños deben estar atentos y preparados para estas posibilidades durante todo el mes. Además, también puede llegar a pasar muchos momentos de vivir discusiones en tonos fuertes o engaños para los animales que son posibles víctimas futuras.

¿Cuáles son los animales del horóscopo chino que recibirán una traición en agosto?

Es un tiempo para andar con cuidado para cuatro figuras

Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Las personas nacidas bajo el signo del Dragón podrían atravesar momentos de tensión emocional, especialmente por conflictos con personas cercanas. Según la astróloga Ludovica Squirru, podrían surgir situaciones incómodas como chismes, actitudes egoístas o secretos inesperados. Estos episodios pueden venir de personas queridas, lo que los vuelve más difíciles de enfrentar. La clave será mantener el equilibrio emocional y no responder impulsivamente.

Buey (1961, 1973, 1985, 1997, 2009)
Este signo podría verse envuelto en problemas ajenos que terminan afectándolo de manera personal. La mejor actitud será mantenerse al margen de disputas que no le competen, ya que existe el riesgo de ser manipulado o arrastrado por otros. En el plano laboral, pueden presentarse situaciones de competencia desleal. Por eso, se aconseja actuar con cautela y evaluar cada paso antes de tomar decisiones.

Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Aunque no es de los signos con mayor riesgo en esta etapa, quienes pertenecen a la Cabra pueden sentir cierta decepción, sobre todo si tomaron decisiones influenciadas por otros. También podrían enfrentarse a situaciones que generen desequilibrios emocionales. Es vital evitar idealizar a personas o situaciones, y tomarse el tiempo necesario antes de reaccionar. La prudencia será una buena aliada.

Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Este mes podría traer para el Caballo situaciones marcadas por la impulsividad o la desconfianza. La energía del Mono puede alterar el juicio y generar decisiones apresuradas. Es fundamental no dejarse llevar por emociones intensas o momentáneas. La clave será mantener la cabeza fría y analizar cada escenario con claridad.

Temas Ludovica Squirru
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Alteran la mente? el éxito de los muñecos Labubu podría estar en la dopamina y la química cerebral

¿Alteran la mente? el éxito de los muñecos Labubu podría estar en la dopamina y la química cerebral

El tiempo es crucial: lo primero que tenés que hacer al realizar una transferencia por error

El tiempo es crucial: lo primero que tenés que hacer al realizar una transferencia por error

Una de las comedias románticas más esperada del 2025 ya está disponible en Netflix

Una de las comedias románticas más esperada del 2025 ya está disponible en Netflix

Horóscopo chino: los signos que vivirán una etapa de amor inolvidable

Horóscopo chino: los signos que vivirán una etapa de amor inolvidable

¿Ver los confines del tiempo?: hasta dónde puede observar el telescopio espacial más poderoso

¿Ver los confines del tiempo?: hasta dónde puede observar el telescopio espacial más poderoso

Lo más popular
Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”
1

Julieta Prandi, sobre su ex esposo: “Sentía que me iba a matar si no tenía relaciones”

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación
2

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan
3

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán
4

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”
5

Lorenzetti en Tucumán: “Los jueces debemos resistir las presiones del poder político”

Derrota del Gobierno en Diputados: qué decretos cayeron y qué se viene en el Senado
6

Derrota del Gobierno en Diputados: qué decretos cayeron y qué se viene en el Senado

Más Noticias
El caso “Coya” Rojas: condena a perpetua, vínculos con Tucumán y polémica por beneficios carcelarios

El caso “Coya” Rojas: condena a perpetua, vínculos con Tucumán y polémica por beneficios carcelarios

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

El PRO Tucumán se suma a La Libertad Avanza: “La gente eligió este rumbo y debemos acompañar”

Tragedia en un show de Damas Gratis en Colombia: violenta pelea dejó un muerto y cinco heridos

Tragedia en un show de Damas Gratis en Colombia: violenta pelea dejó un muerto y cinco heridos

“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA

“Me quedé extasiado”: Guillermo Francella dijo que su paisaje favorito argentino está en el NOA

“¿Sabés qué me gusta de vos?”: Moria Casán encaró y dejó sin palabras a Pergolini

“¿Sabés qué me gusta de vos?”: Moria Casán encaró y dejó sin palabras a Pergolini

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

“Si querés ver gente muerta, pasá”: las 10 claves para entender el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial que estremeció al país

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Nuevo ingreso de aire polar: a qué provincias llegará el frío más intenso

Rige una alerta amarilla por tormentas: ¿cuándo vuelve el frío y en qué provincias?

Rige una alerta amarilla por tormentas: ¿cuándo vuelve el frío y en qué provincias?

Comentarios