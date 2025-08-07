Horóscopo chino y la energía del Mono: cuáles son los signos que serán traicionados en agosto

Agosto es un mes donde los signos suelen alcanzar el pico de su volatilidad, es por eso que son propensos a cometer actos inesperados. El Horóscopo Chino acentúa esta teoría inspirada en la energía del mono, que en un año será precedido por la Serpiente de Madera.
Por estas razones, los animales del horóscopo que pueden recibir traiciones o daños deben estar atentos y preparados para estas posibilidades durante todo el mes. Además, también puede llegar a pasar muchos momentos de vivir discusiones en tonos fuertes o engaños para los animales que son posibles víctimas futuras.
¿Cuáles son los animales del horóscopo chino que recibirán una traición en agosto?
Es un tiempo para andar con cuidado para cuatro figuras
Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Las personas nacidas bajo el signo del Dragón podrían atravesar momentos de tensión emocional, especialmente por conflictos con personas cercanas. Según la astróloga Ludovica Squirru, podrían surgir situaciones incómodas como chismes, actitudes egoístas o secretos inesperados. Estos episodios pueden venir de personas queridas, lo que los vuelve más difíciles de enfrentar. La clave será mantener el equilibrio emocional y no responder impulsivamente.
Buey (1961, 1973, 1985, 1997, 2009)
Este signo podría verse envuelto en problemas ajenos que terminan afectándolo de manera personal. La mejor actitud será mantenerse al margen de disputas que no le competen, ya que existe el riesgo de ser manipulado o arrastrado por otros. En el plano laboral, pueden presentarse situaciones de competencia desleal. Por eso, se aconseja actuar con cautela y evaluar cada paso antes de tomar decisiones.
Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Aunque no es de los signos con mayor riesgo en esta etapa, quienes pertenecen a la Cabra pueden sentir cierta decepción, sobre todo si tomaron decisiones influenciadas por otros. También podrían enfrentarse a situaciones que generen desequilibrios emocionales. Es vital evitar idealizar a personas o situaciones, y tomarse el tiempo necesario antes de reaccionar. La prudencia será una buena aliada.
Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Este mes podría traer para el Caballo situaciones marcadas por la impulsividad o la desconfianza. La energía del Mono puede alterar el juicio y generar decisiones apresuradas. Es fundamental no dejarse llevar por emociones intensas o momentáneas. La clave será mantener la cabeza fría y analizar cada escenario con claridad.