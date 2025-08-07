Horóscopo chino y la energía del Mono: cuáles son los signos que serán traicionados en agosto

Buey (1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Este signo podría verse envuelto en problemas ajenos que terminan afectándolo de manera personal. La mejor actitud será mantenerse al margen de disputas que no le competen, ya que existe el riesgo de ser manipulado o arrastrado por otros. En el plano laboral, pueden presentarse situaciones de competencia desleal. Por eso, se aconseja actuar con cautela y evaluar cada paso antes de tomar decisiones.