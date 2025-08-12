 Horóscopo chino: estos son los signos que tendrán un mes complicado, según Ludovica Squirru
Horóscopo chino: estos son los signos que tendrán un mes complicado, según Ludovica Squirru

Según la experta en astrología china, agosto le presentará obstáculos a tres animales.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino LM Neuquén
Agosto se perfila como un mes particularmente desafiante para tres animales del horóscopo chino, que deberán enfrentar una serie de obstáculos y situaciones complejas. Estos signos se verán rodeados de problemas que pondrán a prueba su capacidad de adaptación y resiliencia, según anticipó Ludovica Squirru.

La reconocida astróloga Ludovica Squirru compartió sus predicciones para este mes. Sus análisis explican los desafíos específicos que aguardan a cada uno de estos signos y también ofrece orientación sobre cómo podrían abordar las dificultades venideras.

La experta en astrología china brinda consejos para que los afectados puedan navegar este período complicado de la mejor manera posible. Conocé cuáles son los signos animales que deberán tener especial cuidado durante este mes.

Horóscopo chino: los tres signos que tendrán un agosto complicado, según Ludovica Squirru

1.  Conejo: cuidado con la ansiedad

Los nacidos bajo el signo del Conejo enfrentarán un período complicado en agosto, según las predicciones del Horóscopo Chino. Squirru advierte sobre posibles problemas de salud para este grupo zodiacal.

De acuerdo con las predicciones, los Conejos podrían verse tentados a consumir alimentos poco saludables como respuesta a sus emociones. Esta tendencia podría tener consecuencias negativas en su bienestar físico.

La astróloga sugiere que quienes pertenecen a este signo analicen las causas de su ansiedad y busquen alternativas más beneficiosas para manejar sus sentimientos.

2.  Tigre: ser prudente

Para los Tigres, agosto se presenta como un mes lleno de desafíos. Squirru recomienda a los nacidos bajo este signo que estén atentos y tomen decisiones con cautela para evitar complicaciones mayores.

La experta en astrología china aconseja a los Tigres mantener la calma y actuar con prudencia frente a situaciones difíciles. Según sus predicciones, existirán capacidad indispensable a lo largo de este mes para salir airosos:

Capacidad de escucha.

Capacidad de reflexionar antes de actuar.

Ambas serán fundamentales para superar los obstáculos que se presenten durante este período.

3. Cerdo: afrontar las crisis

Los pertenecientes al signo Cerdo también deberán prepararse para un agosto complicado, según el Horóscopo Chino. Squirru anticipa que este grupo zodiacal enfrentará momentos de crisis en las próximas semanas.

Sin embargo, la astróloga propone una mirada optimista frente a estas dificultades. Sugiere que los Cerdos vean estos desafíos como oportunidades para crecer y mejorar.

Squirru afirma que, con la actitud correcta, los obstáculos de agosto pueden convertirse en impulsos para el desarrollo personal de quienes pertenecen a este signo.

