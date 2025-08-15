 Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso
Secciones
SociedadSalud

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso

Una hidratación adecuada no solo apoya la pérdida de peso, sino que también es crucial para el bienestar general.

Esta es la cantidad exacta de agua que debes tomar por día para bajar de peso
Hace 1 Hs

Durante años, se dijo que debemos beber al menos dos litros de agua al día. Sin embargo, estudios recientes demostraron que esta cantidad no es necesariamente ideal para todos, especialmente si tu objetivo es perder peso. La verdad es que la cantidad exacta de agua que necesitas puede variar dependiendo de varios factores como tu peso, nivel de actividad física y condiciones climáticas.

Agua con limón y bicarbonato de sodio para bajar de peso: en qué momento del día conviene tomarla

Agua con limón y bicarbonato de sodio para bajar de peso: en qué momento del día conviene tomarla

La importancia de la hidratación

El cuerpo humano está compuesto en su mayoría por agua, lo cual es crucial para mantener todas las funciones corporales.

Beber suficiente agua puede ayudar a mejorar tu metabolismo, controlar el apetito y aumentar la quema de calorías. 

Una hidratación adecuada es fundamental no solo para la salud en general, sino también para aquellos que buscan perder peso.

Cómo hacer el licuado para limpiar las arterias y bajar de peso

Cómo hacer el licuado para limpiar las arterias y bajar de peso

Fórmulas personalizadas para calcular la ingesta diaria de agua

En lugar de seguir la recomendación general de dos litros al día, los expertos sugieren usar una fórmula personalizada para calcular tu ingesta diaria de agua. Una recomendación eficaz es beber aproximadamente 30 a 35 mililitros de agua por cada kilogramo de peso corporal.

Por ejemplo, si pesas 70 kg, deberías consumir entre 2.1 y 2.45 litros de agua al día. Esta cantidad puede ajustarse si realizas actividad física intensa o si vives en un clima caluroso. Para calcular tu ingesta diaria exacta, puedes usar la siguiente fórmula:

Ingesta diaria de agua (litros) = Peso corporal (kg) × (0.03 a 0.035) Ingesta diaria de agua (litros)=Peso corporal (kg)×(0.03 a 0.035)

Cómo comer frutos secos para bajar de peso

Cómo comer frutos secos para bajar de peso

Beneficios de una hidratación adecuada

Mejora del metabolismo:

Beber agua fría puede aumentar el gasto energético, ya que el cuerpo gasta calorías para calentar el agua a la temperatura corporal. Este aumento en el gasto calórico puede contribuir a la pérdida de peso.

Reducción del apetito:

Beber un vaso de agua antes de las comidas puede ayudarte a sentirte más lleno y, por lo tanto, consumir menos calorías. Esto puede ser una estrategia eficaz para controlar el peso.

Eliminación de toxinas:

El agua ayuda a los riñones a eliminar los desechos y toxinas del cuerpo, lo cual es esencial para una pérdida de peso saludable. Una buena hidratación asegura que los sistemas de desintoxicación del cuerpo funcionen de manera óptima.

Factores adicionales a considerar

Además de tu peso, otros factores que pueden influir en la cantidad de agua que necesitas incluyen:

Nivel de actividad física: si haces ejercicio regularmente, necesitarás más agua para reemplazar los líquidos perdidos a través del sudor.

Condiciones climáticas: en climas calurosos o secos, el cuerpo pierde más agua, por lo que es necesario aumentar la ingesta.

Estado de salud: algunas condiciones médicas pueden aumentar tus necesidades de agua.

Temas Energía
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cáncer de tiroides: cuál es el sencillo estudio que puede detectarlo de forma temprana

Cáncer de tiroides: cuál es el sencillo estudio que puede detectarlo de forma temprana

Cáncer de páncreas: estas son las personas con mayor riesgo de padecerlo

Cáncer de páncreas: estas son las personas con mayor riesgo de padecerlo

Este error en tu rutina de maquillaje puede acelerar el envejecimiento de tu piel

Este error en tu rutina de maquillaje puede acelerar el envejecimiento de tu piel

¿Cuál es la infusión que ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre?

¿Cuál es la infusión que ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre?

Qué es la listeriosis y quiénes pueden padecer la enfermedad que se detectó en algunos quesos de Tucumán

Qué es la listeriosis y quiénes pueden padecer la enfermedad que se detectó en algunos quesos de Tucumán

Lo más popular
Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”
1

Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena
2

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo
3

El caos se expande por La Quebradita, pero aún estamos a tiempo de frenarlo

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría
4

Es tucumano y creó una tarjeta con todo el kit de geometría

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas
5

Alerta de la Sociedad Rural de Tucumán por la situación de las empresas

Cartas de lectores: avenida Aconquija
6

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Más Noticias
Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Una pelea entre cadetes y agentes generó caos en Yerba Buena

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Cartas de lectores: avenida Aconquija

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Comentarios