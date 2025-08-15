¿Cenar pesado genera pesadillas? la relación entre las comidas cargadas y los sueños

Cuando recordamos los sueños que hemos tenido o nos despertamos a medianoche estamos demostrando signos de un descanso fragmentado. La especialista remarca que si se recuerdan los sueños o las pesadillas, se debe a que uno está despierto y dormido a la vez. Añade que “el cerebro está entremezclado. Cuando estamos muy dormidos no hay forma de despertarnos, pero hay momentos en los que estamos entre una fase de sueño y la vigilia. Es ahí cuando aparecen las pesadillas o trastornos del sueño como parasomnias o el sonambulismo”.