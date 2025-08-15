Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Con un discurso encendido en contra del kirchnerismo y la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei se puso al frente de la campaña electoral de cara a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia con mayor cantidad de electores del país.
A la cabeza de un acto en el Club Atenas de La Plata, el jefe de Estado encabezó la presentación oficial de los principales candidatos de las ocho secciones electorales, quienes buscarán aumentar el número de representantes libertarios en la legislatura provincial.
Además de remarcar el slogan “kirchnerismo nunca más”, el Presidente insultó al gobernador de Buenos Aires al criticar las prestaciones que brinda la gestión bonaerense. Además, sin nombrarla, hizo un comentario dirigido a la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo al afirmar que con sus principales adversarios no es posible dialogar ni confrontar ideas. “Qué podemos esperar de gente que robó tanto y tan descaradamente que ahora sólo pueden salir al balcón para ver a dos personas que la van a saludar”.
Tras esa afirmación, la militancia abajo del escenario empezó a corear: “¡tobillera! ¡tobillera!”.
Metido de lleno en la disputa electoral, Milei arrancó su discurso afirmando que tan acostumbrados están los bonaerenses a este presente desgarrador “que muchos se resignaron y dejaron de creer en un futuro mejor”. “Los bonaerenses que tienen miedo, huyen de cualquier servicio que ofrece la provincia. Aquellos que no pueden hacerlo, sufren la falla constante de los servicios que debería proveer el famoso Estado presente”, afirmó Milei.
En este sentido cargó contra “Kicillof y sus secuaces” por “psicopatear” a toda la población para que estén agradecidos a ellos. “Un delirio propio del tirano de aldea que gobierna la provincia, el comunista enano Kicillof”, añadió.
En esa misma línea de críticas al dirigente peronista, el Presidente aseguró que el gobernador de la Provincia “no hace otra cosa que darle la espalda a la gente” y lo acusó de endeudar a los bonaerenses. “Gasta mal y el orden de prioridades está roto. La Provincia es un baño de sangre”, denunció.
La inseguridad como eje
El jefe de Estado no se movió de sus críticas directas a las gestiones kirchneristas en la provincia de Buenos Aires, con especial énfasis en la seguridad.
“Con esta dejadez obtuvimos una provincia bañada en sangre convirtiendo el día a día de los bonaerenses en un suplicio de inseguridad y paranoia. Las estadísticas criminales de la provincia no paran de crecer, con La Matanza teniendo la tasa de homicidio más alta del país, casi seis veces más alta que la de Rosario. El kirchnerismo es peor que el narcotraficante”, arengó.
“Buenos Aires es una provincia donde hubo un robo cada cuatro minutos. Los bonaerenses no solo tienen que andar cuidando a cada paso que no les roben lo ya ganado, sino que también tienen que hacer malabares para poder seguir trabajando”, sostuvo.
Convocatoria
En otro pasaje de su discurso, Milei hizo una alusión directa a la importancia de acercarse a las urnas para sufragar y advirtió que “quedarse en casa no es una opción”. Y alertó que el ausentismo puede perjudicarlo.
“Quieren que los bonaerenses de bien se queden en la casa, para que solo vayan a votar sus ñoquis. No es causalidad que en la tercera sección electoral, vayan ocho intendentes como candidatos, a pesar de que no tienen ninguna intención de asumir. Es un fraude moral”, cuestionó.
En relación a este tema sostuvo que “el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peores hombres”. “Estuvimos mucho tiempo mirando para cualquier lado, es momento de meterse y sacarlos a patadas de una vez. Por eso, los bonaerenses de bien no podemos permitir que se salgan con la suya, tenemos que ir a votar, aunque nos quieran hacer votar cargos provinciales que la mayoría de la gente ignora. Hay que votar, como si se tratara de un acto de defensa personal”, enfatizó.
Para cerrar su discurso, Milei retomó la idea de la “decadencia” en la que se encuentra la provincia y declaró que desde hace una década Buenos Aires “se marchita en vez de crecer”. “En definitiva, ellos te quiebran las piernas para venderte la silla de rueda con sobreprecio pidiéndote que les des las gracias por la gestión.
