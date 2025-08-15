Milei responsabilizó a Kicillof de generar “un baño de sangre”

Milei imputado por las amenazas contra Julia Mengolini

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, imputó ayer al presidente Javier Milei, a la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine y otros referentes oficialistas en el marco de la causa que enfrenta a la periodista Julia Mengolini con el jefe de Estado. El expediente -caratulado “Milei, Javier y otros s/ amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita”- investiga una serie de amenazas y hostigamientos contra la comunicadora. Domínguez solicitó además una batería de medidas de prueba para identificar y localizar a los responsables de las amenazas de muerte contra Mengolini y su familia. La causa tramita en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro N° 2, a cargo del juez Lino Mirabelli.



