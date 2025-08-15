Teatro Alberdi: temas que suenan como nuevos, medio siglo después

Su música se identifica con los viajes. No hay auto en ruta en los que alguna vez no hayan sonado “Green River”, “Pround Mary” o “Suzie Q”, entre muchos más, en una exportación global de ritmos identificados con el profundo Estados Unidos.
Los efímeros Creedence Clearwater Revival (CCR) sólo sonaron como banda unificada durante cuatro años, pero dejaron un repertorio que sigue convocando más de medio siglo después. La energía que transmitieron John Fogerty, su hermano Tom Fogerty, Stu Cook y Doug Clifford subsiste en su intensa mezcla de rock, country, folk y baladas, para construir uno de los grupos que marcó la historia.
Aupados en esa popularidad sin tiempo ni edad, los tucumanos de Banda Viajera repasarán las canciones más emblemáticas compuestas entre 1968 y 1972 por CCR, en un regreso a los escenarios locales luego de haberlos paseado por varias provincias. Luciano Giri, Rodrigo Manzur, Pablo Khouri e Ian Torres estarán desde las 21.30 en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), para demostrar por qué ganaron tres premios Mercedes Sosa como Mejor Banda Tributo por este show. Como invitado al piano estará Efraín Lobo Cartagena.
Su fidelidad se refuerza al usar “los mismos instrumentos y amplificadores con los que tocaba Creedence, lo que hace a este show único a la hora de lograr el sonido original de las canciones; el que va a ver este show, ya sabe lo que va a buscar ahí, y también sabemos que vienen por eso”, adelanta Giri en diálogo con LA GACETA.
“Creedence y los Beatles fueron mis bandas preferidas de siempre y he cantado sus temas toda mi vida; pero tomar la decisión de producir un homenaje implica tener sus instrumentos, producir vestuarios, conformar los músicos, lograr el sonido y cantar casi como lo hacía John Fogerty, a quien recreo. Sin duda fue un proceso difícil de años y siento que lo logramos y lo disfrutamos mucho, como el público. A través de los años nos sorprende su crecimiento y tener tantos seguidores por todos lados”, destaca.
La corta vida de CCR se contrapone con su vigencia atemporal. Si bien Tom Fogerty falleció en 1990, el resto siguió tocando y haciendo las canciones más emblemáticas. “John Fogerty está pleno, hoy con sus 80 años sigue dando conciertos y retrotrayendo toda la discografía de la legendaria banda”, asevera.
La identificación como música rutera tiene su razón, según Giri: “CCR impuso su música a través del rock y este ritmo estuvo ligado a los viajes y a los ‘fierros’, vulgarmente dicho por los fanáticos de los automóviles y motocicletas”. Y ese concepto de recorrer largas distancias y conocer otras cosas está ratificado en sus propios recitales por el NOA y el país. “Nos encanta salir de gira, estar en nuevos lugares y escenarios, teatros, salas, y encontrarnos en los shows con gente de Tucumán que viene a vernos”, señala.
El sonido lo es todo
El cantante reconoce que haber logrado recuperar cómo eran los temas originales fue fundamental “para no fallar, porque el sonido lo es todo en el rock; siempre lo buscamos, nunca es algo menor”. “Tal vez podría esbozar que es sólo para entendidos, pero no. Es lo que nos hace vibrar y lo que nunca perderá vigencia mientras los músicos no dejen de ejecutarla”, agrega.
Acerca de los Mercedes Sosa obtenidos, admite que “un premio es gratificante en cuanto al reconocimiento, pero no lo sentimos como un peso sino más bien como una caricia a nuestro trabajo y un orgullo que prestigiosos jurados nos hayan galardonado”.