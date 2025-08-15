Teatro Alberdi: temas que suenan como nuevos, medio siglo después

La identificación como música rutera tiene su razón, según Giri: “CCR impuso su música a través del rock y este ritmo estuvo ligado a los viajes y a los ‘fierros’, vulgarmente dicho por los fanáticos de los automóviles y motocicletas”. Y ese concepto de recorrer largas distancias y conocer otras cosas está ratificado en sus propios recitales por el NOA y el país. “Nos encanta salir de gira, estar en nuevos lugares y escenarios, teatros, salas, y encontrarnos en los shows con gente de Tucumán que viene a vernos”, señala.