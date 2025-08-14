 Camino al 26 de octubre: en la Capital, el peronismo fumará la pipa de la paz
Secciones
Política

Camino al 26 de octubre: en la Capital, el peronismo fumará la pipa de la paz

Tucumán Primero quiere afianzar la campaña en un territorio donde los libertarios buscan pintarlo de violeta.

Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Elecciones 2025 Beatriz AvilaJuan ManzurOsvaldo JaldoPartido JusticialistaRossana ChahlaGladys MedinaSandra Mendoza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Lo más popular
Javier Noguera: El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei
1

Javier Noguera: "El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei"

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias
2

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política
3

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

“No nos sorprende, es una estafa al electorado”: La Libertad Avanza critica las candidaturas testimoniales en Tucumán
4

“No nos sorprende, es una estafa al electorado”: La Libertad Avanza critica las candidaturas testimoniales en Tucumán

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur
5

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina
6

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

Más Noticias
El Gobierno confirmó que el sector público no trabajará el viernes 15 de agosto en Tucumán

El Gobierno confirmó que el sector público no trabajará el viernes 15 de agosto en Tucumán

Controversia entre la Provincia y Concepción por un tramo de la ruta 329

Controversia entre la Provincia y Concepción por un tramo de la ruta 329

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Javier Noguera: El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei

Javier Noguera: "El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei"

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

Elecciones nacionales en Tucumán: final abierto en el cierre de listas opositoras

Elecciones nacionales en Tucumán: final abierto en el cierre de listas opositoras

Se avanza sobre los pliegos de la Justicia provincial

Se avanza sobre los pliegos de la Justicia provincial

El Gobierno nacional mostró intención de negociar por los ATN

El Gobierno nacional mostró intención de negociar por los ATN

Comentarios