Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

“Dos modelos”.- “Esta no es una elección más. Es una elección muy importante porque se ponen en discusión dos modelos de provincia y de país. Se enfrentan dos modelos. El que propone desde el puerto Milei, con recortes a nuestra salud, a la educación pública, vaciamiento del Estado y ahogo a las provincias para cumplir con el FMI; y el modelo que venimos construyendo en Tucumán, que, con el esfuerzo y los recursos los tucumanos, garantiza la seguridad, la educación, la salud, la ayuda social a los que más necesitan, y la obra pública”, sostuvo el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, líder de Libres del Sur.