Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

“Mera estrategia”.- La Libertad Avanza-Tucumán, que preside Lisandro Catalán, expresó su “profundo repudio a que se utilicen nombres en una lista únicamente como recurso para traer votos, aun sabiendo que, de resultar ‘electos’ no asumirán el cargo para los que fueron postulados”. “Así como un testaferro encubre la verdadera propiedad de un bien, un candidato testimonial encubre la verdadera intención detrás de una elección: una mera estrategia, desprovista de compromiso con la función pública”, sostuvo el espacio del presidente Javier Milei en esta provincia.
“El engaño”.- El fundador y referente de CREO Tucumán, Sebastián Murga, cuestionó la herramienta de la candidatura testimonial, y aseguró que el gobernador Osvaldo Jaldo utilizó esta estrategia en cuatro oportunidades. “Ser candidato testimonial es la mentira, es el engaño, es el atajo, es la trampa. Muchas veces lo hizo usted y el resto de la política tucumana, y acá están los resultados. ¿Cuántas veces más piensa engañar a los tucumanos? La gravedad de ser testimonial es inmensa. Quizás algunos no se han dado cuenta, pero llegó la hora de que, de manera contundente, condenemos esto”, advirtió Murga.
“Tiene el derecho”.- El fiscal de Estado adjunto, Raúl Ferrazzano, respaldó la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo de encabezar la lista peronista. “Tiene el derecho político y constitucional de presentarse como candidato. La ley lo ampara, la jurisprudencia lo respalda. El 26 de octubre serán los tucumanos los que apoyen este proyecto político que pone a Tucumán primero”, aseguró.
“Dos modelos”.- “Esta no es una elección más. Es una elección muy importante porque se ponen en discusión dos modelos de provincia y de país. Se enfrentan dos modelos. El que propone desde el puerto Milei, con recortes a nuestra salud, a la educación pública, vaciamiento del Estado y ahogo a las provincias para cumplir con el FMI; y el modelo que venimos construyendo en Tucumán, que, con el esfuerzo y los recursos los tucumanos, garantiza la seguridad, la educación, la salud, la ayuda social a los que más necesitan, y la obra pública”, sostuvo el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, líder de Libres del Sur.
Críticas de Bussi.- “Es inaceptable que los responsables de conducir los destinos de Tucumán, en pleno horario laboral, abandonen sus responsabilidades para participar en actos políticos partidarios. Los tucumanos no les pagamos el sueldo para hacer campaña, sino para resolver problemas, gestionar recursos y mejorar la vida de la gente”, reprochó el líder de FR, Ricardo Bussi.
“Como si fuera primera en la lista”.- “No, no me ofrecieron integrar la lista. Pero voy a trabajar como si fuera primera candidata. Es mi obligación. Tenemos que defender nuestras universidades, nuestro Garrahan, la salud, la educación. El Estado tiene que estar presente”, afirmó la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, en una rueda de prensa en el acto en Banda del Río Salí.
Desde la izquierda.- Martín Correa, del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad (FIT-U) cuestionó la postulación del gobernador Osvaldo Jaldo. “Se trata de una estafa al electorado. La mayoría de los que componen la lista no tienen ninguna intención de asumir como diputados nacionales, empezando por Jaldo, que no es la primera vez que va de candidato testimonial”, afirmó Correa.